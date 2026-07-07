FIFA розпочинає переговори щодо повного скасування заборони для російських команд, - Sky News

З моменту введення заборони FIFA та UEFA після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році жодна російська команда не брала участі в міжнародних змаганнях.

Міжнародна федерація футболу (FIFA) офіційно обговорить скасування заборони щодо всіх російських команд після того, як Міжнародний олімпійський комітет (МОК) закликав усі види спорту припинити санкції, пов’язані з війною. Про це пише Sky News.

З моменту введення заборони FIFA та UEFA після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році жодна російська команда не брала участі в міжнародних змаганнях.

Однак сьогодні МОК скасував призупинення участі Олімпійського комітету Росії та повідомив про це міжнародні спортивні федерації, відкривши шлях для російської команди на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.

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МОК відмовився від рекомендацій щодо заборони російським командам брати участь у змаганнях.

Керівний орган світового футболу повідомив:

"FIFA була поінформована про рішення МОК тимчасово зняти дискваліфікацію з Російського олімпійського комітету. FIFA проаналізує це рішення, перш ніж ухвалювати подальші рішення у координації із зацікавленими сторонами".

Відсторонення команд з РФ

Росія була відсторонена від кваліфікації на чемпіонати світу з футболу серед чоловіків 2022 та 2026 років і чемпіонат світу з футболу серед жінок 2023 року.

Санкції були введені через відмову європейських команд грати проти російських суперників. Однак президент FIFA Джанні Інфантіно заявляв у лютому, що "ми повинні" розглянути питання про відновлення російських команд.

"Ця заборона нічого не дала, вона лише породила ще більше розчарування та ненависті", - додав він.

FIFA вже погодилася дозволити юнацькій збірній Росії до 15 років брати участь у молодіжному чемпіонаті світу в жовтні, який відбудеться в Азербайджані.

Важливо, що МОК залишає право прийняття рішення за кожним видом спорту. Вони самі приймають рішення про повернення російських команд.

Рішення МОК щодо РФ

Раніше виконавчий комітет МОК ухвалив рішення скасувати відсторонення Олімпійського комітету Росії, яке діяло з 12 жовтня 2023 року. Рішення набуло чинності 7 липня 2026 року після того, як комісія з правових питань встановила, що ОКР "більше не включає до свого складу жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету України". При цьому МОК залишив за собою право знову ввести обмеження, якщо вважатиме це за необхідне.

Одночасно МОК скасував рекомендації міжнародним спортивним федераціям щодо обмеження участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

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