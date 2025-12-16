У Парижі відбулася церемонія вручення премії Best FIFA Football Awards 2025.

FIFA підбила підсумки 2025 року, назвавши лауреатів премії The Best. Церемонія пройшла під знаком тотального домінування "Парі Сен-Жермен": французький клуб, який провів історичний сезон, забрав усі ключові чоловічі нагороди.

Головну нагороду вечора - приз найкращому гравцеві світу (The Best FIFA Men's Player) - отримав Усман Дембеле, про що йдеться на сайті Міжнародної федерації футболу.

Французький вінгер провів феноменальний рік, ставши ключовою фігурою в успіхах "ПСЖ". В активі Дембеле: перемога в Лізі чемпіонів УЄФА, Лізі 1, Кубку Франції та Суперкубку країни. Крім того, він дійшов до фіналу Клубного чемпіонату світу і посів третє місце в Лізі націй зі збірною Франції.

Індивідуальна статистика Усмана також вражає. Він став найкращим гравцем сезону в Лізі чемпіонів, гравцем року в Лізі 1 і розділив звання найкращого бомбардира чемпіонату Франції. Серед претендентів на титул булиАшраф Хакімі (Марокко, ПСЖ), Гаррі Кейн (Англія, Баварія), Кіліан Мбаппе (Франція, Реал Мадрид), Нуну Мендеш (Португалія, ПСЖ), Коул Палмер (Англія, Челсі), Педрі (Іспанія, Барселона), Рафінья (Бразилія, Барселона), Мохамед Салах (Єгипет, Ліверпуль), Вітінья (Португалія, ПСЖ) і Ламін Ямаль (Іспанія, Барселона).

Архітектор паризьких перемог Луїс Енріке був беззастережно визнаний найкращим тренером року (The Best FIFA Men's Coach). Іспанський фахівець привів "ПСЖ" до довгоочікуваної перемоги в Лізі чемпіонів.

Нагороду найкращому воротареві (The Best FIFA Men's Goalkeeper) вперше в кар'єрі отримав італієць Джанлуїджі Доннарумма. Голкіпер, який уже встиг зі скандалом змінити "ПСЖ" на "Манчестер Сіті", минулого сезону був оплотом паризької оборони, увійшовши до символічної збірної Ліги чемпіонів.

До чоловічої збірної року (FIFA FIFPRO Men's World 11) увійшли одразу шість футболістів із "ПСЖ". Компанію їм склали молоді таланти - іспанець Ламін Ямаль та англієць Коул Палмер (володар "Золотого м'яча" Клубного ЧС).

Склад збірної року:

Воротар: Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ" / "Ман Сіті").

Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ" / "Ман Сіті"). Захисники: Ашраф Хакімі, Вільям Пачо, Нуну Мендеш (усі - "ПСЖ"), Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль").

Ашраф Хакімі, Вільям Пачо, Нуну Мендеш (усі - "ПСЖ"), Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль"). Півзахисники: Вітінья ("ПСЖ"), Джуд Беллінгем ("Реал"), Педрі ("Барселона"), Коул Палмер ("Челсі").

Вітінья ("ПСЖ"), Джуд Беллінгем ("Реал"), Педрі ("Барселона"), Коул Палмер ("Челсі"). Нападники: Усман Дембеле ("ПСЖ"), Ламін Ямаль ("Барселона").

