З моменту дебюту Роналду провів 226 матчів у складі збірної.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду отримав перше вилучення у своїй карʼєрі, граючи за національну команду. Це сталося у матчі п'ятого туру відбору на ЧС-2026, в якому Португалія грала проти збірної Ірландії, повідомляє O Jogo.

Роналду вийшов у стартовому складі, а на 59-й хвилині в боротьбі із захисником суперників вдарив Дара O'Ші ліктем. Шведський арбітр показав 40-річному футболісту червону картку, після чого зірковий нападник вимушено покинув поле.

"Причина вилучення в тому, що він дуже пристрасний і розчаровується, коли збірна не виграє. Це те, чого ми хочемо від усіх гравців. Крім того, нападнику дуже важко, коли його тримають, коли є фізичний контакт. Зображення гірші, ніж було насправді, це схоже на удар ліктем. 60 або 70 хвилин його тримали і штовхали, і він намагався звільнитися від захисника", — сказав після матчу головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес.

Сам матч закінчився з рахунком 2:0 на користь Ірландії. За господарів поля двічі відзначився Трой Парротт у першому таймі, тому вилучення Роналду не посприяло пропущеним мʼячам.

Відбір на ЧС-2026: важливі новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в пʼятому турі відбору на Чемпіонат світу збірна України програла команді Франції з розгромним рахунком 4:0. Після цієї зустрічі підопічні Реброва опустилися на третю сходинку в турнірній таблиці, маючи у запасі 7 очок і поступаючись Ісландії за різницею забитих та пропущених мʼячів.

Також ми писали, що у наступному матчі збірна України проведе очний поєдинок зі збірною Ісландії, в якому й вирішиться доля другого місця в таблиці. Для цього Україні необхідно перемогти суперника.

