Футболіст забив 953 голи за кар'єру і понад 120 голів за збірну - це світовий рекорд серед національних команд.

Футбольна суперзірка Кріштіану Роналду позначив терміни свого загадкового натяку на завершення кар'єри, повідомивши, що планує "скоро" повісити бутси на цвях. Про це пише Independent.

Зазначається, що португальський нападник, який забив понад 950 голів за клуб і збірну, наближається до завершення кар'єри і має намір у найближчому майбутньому попрощатися зі спортом, щоб проводити більше часу з сім'єю.

Однак у Роналду ще залишилися невирішені справи у футболі: у червні він продовжив контракт із саудівським клубом "Аль-Наср" до 2027 року, а також плекає амбіції з приводу Чемпіонату світу у складі збірної Португалії наступного року - єдиного важливого титулу, якого не вистачає в його трофейній колекції.

У зв'язку з цим Роналду попросили уточнити, наскільки скоро це "скоро", на що він відповів:

"Для мене "скоро" означає років через 10... Ні, я жартую. Зараз я дійсно насолоджуюся моментом. Як відомо, у футболі, коли досягаєш певного віку, місяці рахуєш дуже швидко. Зараз я почуваюся дуже добре. Забиваю голи, як і раніше відчуваю себе швидким і зібраним. Мені подобається моя гра в збірній. Але, звичайно, давайте будемо чесними. Під "скоро" я маю на увазі, ймовірно, рік або два".

Зазначається, що з урахуванням того, що Португалія перебуває на порозі виходу на чемпіонат світу 2026 року, Роналду підтвердив, що турнір у США, Канаді та Мексиці стане його "лебединою піснею" на головній футбольній сцені.

"Безумовно так, тому що мені буде 41 рік (на чемпіонаті світу). Я віддав футболу все. Я в грі останні 25 років. Я зробив усе, у мене багато рекордів у різних ситуаціях, як у клубах, так і в збірних. Я дуже пишаюся. Тож давайте насолоджуватися моментом, жити ним", - сказав Роналду, який також є найкращим бомбардиром збірної в історії зі 143 голами.

Раніше Роналду зробив гучну заяву, але не про футбол, а про власну популярність. Він сказав, що вважає себе найвідомішою людиною у світі, і навіть президент США Дональд Трамп, на його думку, поступається йому за популярністю.

