'Чорноморець' достроково розірвав контракт з головним тренером: ЗМІ дізналися деталі

Кучер зазначив, що це не стало для нього несподіванкою.

Олександр Кучер покинув посаду головного тренера одеського "Чорноморця". Про це він повідомив в інтервʼю для "ТаТоТаке".

"Приблизно п’ять днів назад мені зателефонував президент клубу Олександр Грановський: "Так і так… Склалася певна ситуація, спонсори хочуть запросити нового тренера".

Чи було це несподіванкою? Ні, вже по ходу сезону я відчував: щось таке можливо. Коли керівництво пробує впливати на тренерські моменти, це означає – є хтось, хто шепоче на вушко", – сказав Кучер.

Він додав, що його контракт з одеським клубом розрахований ще на рік. А влітку коуч відмовився від пропозицій з клубів УПЛ та з-за кордону.

"Вважаю, що погодився на максимально лояльні для клубу умови. Визначили терміни розрахунку. Судитися з Чорноморцем – це останнє, чого мені б хотілося", – додав Кучер.

Нагадаємо, раніше президент "Динамо" Ігор Сукріс офіційно призначив головним тренером київського клубу Ігоря Костюка. Суркіс наголосив на тому, що Костюк виховав не одне покоління талановитих молодих гравців, багато з яких зараз виступають на найвищому рівні у європейських топ-чемпіонатах.

Також ми розповідали, що визначились всі клуби, які подолали груповий етап Ліги конференцій. "Шахтар" вийшов до 1/8 Ліги конференцій, а "Динамо" вилетіло з турніру, хоч і закінчило виступ на позитивній ноті.

