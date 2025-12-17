Суркіс призначив нового головного тренера 'Динамо'

Керівництво клубу вважає, що новопризначений тренер "здатен вивести команду на належне місце в українському і європейському футболі".

Головним тренером ФК "Динамо" (Київ) став Ігор Костюк. Про це повідомив президент клубу Ігор Суркіс, інформує пресслужба київської команди.

"Ігор Володимирович – талановитий тренер, який уже багато років працює в нашому клубі. Він виховав не одне покоління талановитих молодих гравців, багато з яких зараз виступають на найвищому рівні у європейських топ-чемпіонатах", - розповів Суркіс.

За його словами, Костюк "добре знає динамівську молодь і не боїться довіряти молодим гравцям, які вже встигли проявити себе на рівні першої команди".

"Це тренер, який вміє знаходити правильний підхід до гравців. Протягом роботи в клубі Костюк довів свій професіоналізм та високу кваліфікацію, добре проявив себе у якості виконувача обовʼязків головного тренера у вкрай складний для команди період", - наголосив президент клубу.

Він додав, що керівництво клубу повністю довіряє Костюку і "вважає, що він здатен вивести команду на належне місце в українському і європейському футболі".

До цього, після звільнення Олександра Шовковського, Костюк виконував обов'язки головного тренера. Поки він тренував команду, "Динамо" зіграло чотири матчі, зокрема зазнало поразки від "Полтави" (1:2) та "Фіорентини" (1:2) і здобуло перемогу над "Кудрівкою" (2:1) і "Вересом" (3:0).

У таблиці УПЛ 2025/26 "Динамо" зараз на четвертому місці з 26 очками.

Наступна гра команди відбудеться 18 грудня. Кияни зійдуться з вірменським клубом "Ноа" в заключному турі основного етапу Ліги конференцій. Найближчий поєдинок у чемпіонаті України "Динамо" проведе 21 лютого проти львівського "Руху".

"Динамо" без головного тренера

Як повідомляв раніше УНІАН, попереднього головного тренера Олександра Шовковського та його штаб "Динамо" звільнило наприкінці листопада 2025 року після поразки в Лізі конференцій. Виконувачем обов'язків головного тренера тоді було призначено Ігоря Костюка - наставника "Динамо" U19.

Згодом ЗМІ повідомляли, що "Динамо" може обрати головним тренером іноземця. "У президента клубу була вже розмова з одним з кандидатів. Не знаю, чим скінчилася. І це іноземець. Тобто вектор якийсь такий", - розповідав в етері "ТаТоТаке" ведучий Михайло Співаковський.

