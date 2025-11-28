Виконувачем обов'язків головного тренера призначено наставника "Динамо" U19.

Футбольний клуб "Динамо" звільнив Олександра Шовковського з посади головного тренера.

Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій на сайті київської команди. Також з посад звільнено весь тренерський штаб Шовковського.

"Тренерський штаб команди звільнено від виконання обов'язків. Виконувачем обов'язків головного тренера призначено Ігоря Костюка, наставника "Динамо" U19", – сказано в повідомленні.

Зазначимо, що 27 листопада київське "Динамо" поступилося кіпрському клубу "Омонія" в рамках Ліги конференцій. "Біло-сині" програли з рахунком 0:2.

За попередні три тури у Лізі конференцій "Динамо" набрало лише три очки.

Олександр Шовковський очолював "Динамо" з листопада 2023 року, замінивши на посаді головного тренера Мірчу Луческу. Під його керівництвом команда стала чемпіоном УПЛ-2024/25.

Донецький "Шахтар" здобув непросту перемогу у матчі Ліги конференцій. 27 листопада "гірники" зустрілися в ірландському Дубліні з "Шемрок Роверс". Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь українського клубу.

Раніше повідомлялося про те, що столичне "Динамо" уперше програло три матчі поспіль у чемпіонаті України. 22 листопада в рамках 13 туру чемпіонату кияни поступилися "Колосу" з рахунком 2:0.

