'Я граю щодня з болем у серці': Костюк зворушила промовою щодо ситуації в Україні

Українська тенісистка Марта Костюк розповіла, що її сестра спить під трьома ковдрами, оскільки на вулиці -20, а РФ атакувала енергетичну інфраструктуру столиці.

Українська тенісистка Марта Костюк відмовилася від кількох традиційних післяматчевих церемоній після поразки в двох сетах від білоруської спортсменки Арини Соболенко на підготовчому турнірі до Відкритого чемпіонату Австралії, пише The Sunday Times.

Видання зазначило, що Костюк зберігає свою публічну позицію, відмовляючись безпосередньо визнавати суперників з Росії та Білорусі.

Як йдеться в публікації, церемонія нагородження також пройшла в холодній атмосфері. Костюк не привітала Соболенко під час своєї промови, а висловила загальну подяку "всім моїм суперницям" у Брісбені.

Додається, що українська тенісистка скористалася нагодою, щоб розповісти про поточну ситуацію в Україні, де російські бомбардування сильно вплинули на постачання тепла та води.

"Я граю щодня з болем у серці, і тисячі людей зараз без світла й теплої води. На вулиці -20°C, тож дуже боляче жити в цій реальності щодня. І, знаєте, тут у Брісбені дуже спекотно, важко це уявити, але моя сестра спить під трьома ковдрами, бо вдома так холодно. Тож я була неймовірно зворушена, побачивши стільки українських вболівальників і прапорів цього тижня", - сказала Костюк.

Видання зазначило, що українська тенісистка відмовилася позувати для традиційної фотографії разом із чемпіонкою. Попри це, Соболенко на початку своєї промови безпосередньо звернулася до Костюк із компліментами:

"Перш за все, я хочу привітати Марту та її команду з неймовірним початком сезону. Бажаю вам усього найкращого, і, судячи з усього, цей сезон буде чудовим для тенісу. Сподіваюся, ми ще не раз зустрінемося у фіналах, щоб показати чудовий теніс", - сказала вона.

Соболенко, яка раніше заявляла, що не підтримує війну, пізніше стверджувала, що не має нічого проти відмови Костюк потиснути руку.

"Це їхня позиція. Що я можу зробити? Мені це не заважає. Мені це байдуже. Коли я виходжу на матч, для мене важливі тільки теніс і спорт. Коли я виходжу на корт, я думаю про свій теніс і про те, що я повинна зробити, щоб перемогти. Неважливо, чи це Марта Костюк, чи Джессіка Пегула. Я все одно виходжу на корт, все одно намагаюся грати якнайкраще і все одно борюся за трофей", - сказала білоруська тенісистка.

В матеріалі вказується, що Костюк розповіла, що не пошкодувала, що скористалася нагодою, щоб привернути увагу до труднощів, з якими її співвітчизники стикаються на батьківщині вже майже чотири роки.

"Я вважаю, що для мене важливо правильно використовувати свою платформу, а моя платформа – це Україна, тому що я представляю Україну, тому я вважаю, що дуже важливо говорити про це. Я дізналася, з війною та всім, що відбувається, що дуже важливо відстоювати свої переконання і говорити про них, чи то війна, чи то інші переконання, чи то твоя позиція", - додала українка.

Костюк поділилася, що батьки її чоловіка ходять по дому в куртках, бо дуже холодно.

"Я думаю, що це дуже важливо для мене особисто, тому що, як я вже сказала на корті, мій будинок – будинок, де живуть мої батьки – має опалення, у них є генератори, тому навіть якщо відключають електрику, вони все одно можуть використовувати електроенергію, щоб опалювати будинок, але всередині все одно дуже холодно. Батьки мого чоловіка ходять по дому в куртках, тому що дуже холодно. Я тут і, звичайно, виконую свою роботу. Але в той же час реальність вдома дуже, дуже відрізняється. У моєму становищі не можна про це не говорити. Для мене це було б просто негуманно", - додала тенісистка.

Ситуація зі світлом в Києві: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в ніч на п'ятницю, 9 січня, Росія атакувала об'єкти критичної інфраструктури столиці, що призвело до перебоїв в частині районів Києва з теплопостачанням і гарячою водою.

Окрім цього, як повідомив ДТЕК, на лівому березі Києва застосовуються аварійні відключення світла, тоді як на правому - електроенергію подають за графіком.

В неділю, 11 січня, в ДТЕК поділилися, що в столиці зафіксована велика кількість точкових аварій й причина цьому не тільки пошкодження енергетики, а й погодні умови. В компанії зазначили, що 57 ремонтних бригад працюють цілодобово.

Також ми писали, що прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко спрогнозувала, що приблизно в четвер в Києві може суттєво покращитися ситуація зі світлом. Свириденко заявила, що по столиці України росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру за весь час повномасштабної війни. Прем'єр України додала, що особисто контролює хід відновлювальних робіт й підкреслила, що відсутність світла й тепла - важке випробування, особливо в мороз.

