Ковалівський "Колос" здобув упевнену перемогу над столичним клубом.

У суботу, 22 листопада, у рамках 13-го туру Української футбольної Прем'єр-ліги відбувся матч між київським "Динамо" і "Колосом". Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь клубу із села Ковалівка.

Уже на 9-й хвилині матчу лівий вінгер ковалівського "Колоса" Юрій Климчук забив м'яч у ворота столичного клубу. Після цього гравці "Динамо" спробували відігратися, але господарі поля показали відмінний захист.

На 37-й хвилині матчу Климчук забив другий гол, довівши рахунок до 2:0 на користь "Колоса". Кияни в другому таймі намагалися відновити паритет, але нічого не виходило.

Лише на 4-й хвилині до завершення основного часу вінгер "Динамо" Шола Огундана зміг забити гол у ворота противника, закріпивши остаточний рахунок матчу. Ще жодного разу в історії столичний клуб не програвав три матчі поспіль у чемпіонаті України.

Завдяки цій перемозі "Колос" набрав 22 очки і піднявся на 4-ту сходинку турнірної таблиці. Київський клуб "Динамо" ж опустився на 5-ту позицію з 20 очками.

Україна не гратиме плей-офф відбору на ЧС-2026 у Польщі

Раніше головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров повідомив, що наша країна не збирається проводити номінально домашні матчі плей-оф відбору на Чемпіонат світу 2026 року на польських стадіонах. Він зазначив, що це дало б збірній Польщі перевагу.

За результатами жеребкування, суперниками збірної України у відбірковому міні-турнірі стали Албанія, Швеція та Польща. У півфіналі "синьо-жовті" зіграють зі шведами, а в разі перемоги зустрінуться в матчі з сильнішою командою іншої пари.

