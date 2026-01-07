Український форвард Довбик отримав травму: стало відомом, на скільки він 'вилетів'

Він не братиме участь в іграх щонайменше два тижні.

Український нападник італійської "Роми" Артем Довбик пропустить щонайменше два тижні через пошкодження лівого стегна, повідомляє Sky Sport.

Зазначається, що в нього травма першого ступеня. Як пише "Український футбол" 6 січня "Рома" обіграла "Лечче" у 19-му турі Серії А.

"Український нападник "вовків" Артем Довбик розпочав гру в запасі, вийшов на 60-й хвилині і забив вперше за два місяці. Але вже на 86-й хвилині його замінили через травму", - сказано в повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що форвард "Роми" точно не зіграє мінімум у трьох поєдинках: Серії А проти Сассуоло (10 січня) і Торіно (18 січня) та 1/8 фіналу Кубка Італії з Торіно (13 січня).

Сказано, що в цьому сезоні Довбик зіграв за клуб 17 матчів, у яких забив три голи та віддав два асисти. "Рома" наразі посідає п’яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Чутки про трансфер Довбика

Як повідомляв УНІАН, український нападник "Роми" Артем Довбик може змінити команду найближчим часом.

Видання La Repubblica Napoli зазначало, що нападник сказав своїм агентам, що готовий попрощатися з "Ромою" і почати новий етап своєї кар'єри в іншому клубі. За даними видання, українця запропонували клубу "Наполі", який раніше вже виявляв до нього інтерес. У виданні підкреслили, що "Рома" не поспішає розлучатися з Довбиком. Проте, клуб допускає трансфер у разі вигідної пропозиції.

Вас також можуть зацікавити новини: