Довбик може перейти в клуб, зіркою якого довгий час був Андрій Шевченко

Італійський "Мілан" зацікавився українським нападником.

Під час зимового трансферного вікна нападник збірної України Артем Довбик може перейти з "Роми" в італійський "Мілан", за який колись грав зірковий український футболіст Андрій Шевченко. Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

За інформацією джерела видання, переговори про це тривають після перерви, і саме Довбик є головною трансферною метою "Мілану" на січень.

На думку тренерського штабу італійців, Довбик має посилити позиції центрфорвардів. Зазначається, що клуб готовий піти на обмін футболістами та віддати "Ромі" за Довбика мексиканського форварда Сантьяго Хіменеса.

Також у "Мілана" є ще кілька кандидатур, проте футболіст збірної України вважається пріоритетним варіантом.

"На цьому етапі головною ціллю "Мілана" на січень є Артем Довбик , хоча керівництво клубу також стежить за іншими кандидатами на позицію центрального нападника. Серед згаданих імен – Хоакін Панікеллі зі "Страсбурга", Джонатан Буркардт з "Айнтрахта" та Кадер Мейте з "Ренна", франко-івуарійський гравець 2007 року народження, який забив один гол і віддав одну результативну передачу в дев'яти матчах за бретонську команду цього сезону", - написало італійське видання Milanreports.com.

Додамо, що 28-річний Артем Довбик виступає за "Рому" після переходу з іспанської "Жирони" влітку минулого року. У нинішньому сезоні українець провів за цей клуб 11 матчів, забив 2 голи та віддав 1 асист у всіх турнірах.

Критика Забарного

Нагадаємо, що відомого українського футболіста Іллю Забарного, який грає за ПСЖ, регулярно критикують у французькій пресі. Йому поставили в провину вилучення з поля після фолу, який привів до пенальті. ЗМІ написали, що Забарний не вміє грати в персональному захисті, що є проблемою для захисника "вартістю 60 мільйонів євро".

