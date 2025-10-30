Ілля Забарний опинився в центрі уваги французького журналіста.

Український захисник Ілля Забарний не вміє грати в персональному захисті, тому його було вилучено з поля під час матчу ПСЖ із "Байєром" в основному етапі Ліги Чемпіонів, 21 жовтня, заявив відомий французький журналіст П'єр Менес.

"Він допустив два пенальті і був вилучений з поля. Це проблема, особливо якщо йдеться про центрального захисника вартістю 60 мільйонів євро", - зазначив Менес на своєму Youtube-каналі.

На вартості журналіст зробив окремий акцент, підкресливши, що його "турбує" ціна Забарного. "60 мільйонів євро за гравця, у якого стільки недоліків в обороні? На мій погляд, це справжня проблема", - додав він.

Ілля Забарний - що відомо

Українець відіграв уже 11 матчів у всіх турнірах у нинішньому сезоні. В одному з них йому навіть вдалося забити. Останній поєдинок Забарний відіграв проти "Лор'яна", 29 жовтня, причому не на своїй позиції. Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поставив його на позицію правого захисника.

Він провів на полі весь матч, отримав одну жовту картку і оцінку 7.1 від порталу Sofascore.

Раніше УНІАН повідомляв, що Забарного вже критикували, але вже за іншу гру, зі "Страсбургом". "Його гра не була видатною. У нього було багато програних єдиноборств, дуже посередні передачі. Раніше у нас склалося враження, що він додав і освоївся, але зі "Страсбуром" він провів не дуже хороший матч", - сказав французький журналіст Жан-Луї Турре.

