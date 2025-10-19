У Франції розкритикували Забарного за гру зі 'Страсбургом': що пішло не так

Жан-Луї Турре оцінив гру українця за ПСЖ в зустрічі зі "Страсбургом".

Французький журналіст Жан-Луї Турре зробив критичний огляд на гру українського захисника ПСЖ Іллі Забарного в матчі 8-го туру Ліги 1 зі "Страсбуром". Його слова наводить Sport.ua.

"Дійсно, його гра не була видатною... У нього було багато програних єдиноборств, дуже посередні передачі. Раніше в нас склалося враження, що він додав і освоївся, але зі "Страсбуром" він провів не дуже хороший матч. Ні, цього недостатньо", - сказав Турре в ефірі програми After Foot на каналі RMC.

Видання додало, що 17 жовтня Забарний грав у стартовому складі ПСЖ і відіграв повний матч проти "Страсбура".

За статистикою, наведеною "Дзеркалом тижня", він 127 разів доторкнувся до м'яча, зробив три відбирання, одне винесення, одне перехоплення, вісім підбирань, виграв три дуелі з п'яти, припустився семи втрат м'яча, один раз сфолив і віддав 118 передач, з яких точних - 112 (95%).

Нагадаємо, що 23-річний вихованець "Динамо" Забарний перейшов у ПСЖ з англійського "Борнмута" в серпні за 63 мільйони євро без урахування бонусів. Він став другим найдорожчим українським футболістом після Михайла Мудрика, якого "Челсі" придбало у "Шахтаря" за 70 млн євро.

