Нардеп Беленюк наголосив, що коли одні захищають Україну ціною життя, то інші "обирають стрибок в бік ворога".

На позачерговому засіданні Виконавчого комітету Федерації України зі стрибків у воду було одноголосно ухвалено рішення про негайне виключення Софії Лискун, яка отримала російське громадянство, зі складу національної збірної команди України та позбавлення її всіх звань і нагород, отриманих під егідою Федерації. Про це йдеться в офіційній заяві Федерації.

"Федерація України зі стрибків у воду висловлює глибоке обурення та рішуче засуджує дії спортсменки національної збірної Софії Лискун, яка, не повідомивши тренерський штаб, Федерацію чи Міністерство молоді та спорту України, ухвалила рішення про зміну громадянства", - йдеться в ній.

Також наголошується, що Федерація України зі стрибків у воду звернеться до міжнародних спортивних інституцій із вимогою застосувати до зазначеної спортсменки спортивний карантин відповідно до чинних міжнародних норм.

Народний депутат України, багаторазовий чемпіон світу і Європи, чемпіон Олімпійських ігор у Токіо Жан Беленюк написав у Facebook, що схильність до зради не з’являється раптово, коли спортсменка вирішує, що краще служити країні, яка щодня вбиває українців, в тому числі спортсменів.

За його словами, Софія Лискун пояснює свій перехід тим, що її не влаштовував рівень українських тренерів, але саме вони зробили її чемпіонкою Європи та призеркою великих турнірів.

Беленюк наголошує, що коли одні захищають Україну ціною життя, то інші обирають стрибок в бік ворога.

"І тут уже не про спорт. Тут про совість - якої або немає, або вона теж змінила громадянство", - написав Беленюк.

Софія Лискун - історія зради

Як повідомляв УНІАН, українська чемпіонка світу зі стрибків у воду Софія Лискун, яка була учасницею двох Олімпіад, змінила громадянство і тепер буде представляти країну-агресорку Росію.

23-річна спортсменка, яка родом із тимчасово окупованого Луганська, сказала, що не могла тренуватись у Києві, тому поїхала до сусідньої Польщі. Під час повномасштабної війни РФ проти України вона вирішила отримати російський паспорт нібито через "проблеми з тренерами".

Зі слів стрибунки, в Україні нібито ігнорували професійні стандарти та критикували її за зв’язки із першою тренеркою, яка перебралася до Москви, а також спілкування з російськими спортсменами.

На Чемпіонаті Європи-2025 під українським прапором вона виборола золото у змішаних командних змаганнях та срібло у синхронних стрибках із 10-метрової вежі.

