У серпні 21-річний футболіст перейшов у російські "Чайки".

Експівзахисник донецького "Шахтаря" Олександр Роспутько отримав громадянство Росії. Також він став гравцем російського клубу "Чайки". Про це йдеться на платформі Тransfermarkt.

Перехід 21-річного футболіста в російські "Чайки" відбувся 15 серпня після майже дворічної паузи в кар'єрі. Відомо, що угода з клубом розрахована до літа 2026 року.

У жовтні 2023 року Роспутько поїхав у невідомому напрямку після виїзного матчу "Шахтаря" проти "Антверпена" в Бельгії в рамках Ліги чемпіонів U-19. Після цього футболіст перебрався до Росії, а український клуб розірвав із ним контракт.

Екс-півзахисник "Шахтаря" ще не грав за свою нову команду. Він виступатиме під 8-м номером.

