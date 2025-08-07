Гра відбулася на Олімпійському стадіоні Спірос Луїс в Афінах.

Відбувся перший матч у півфіналі кваліфікації Ліги Європи між грецьким клубом "Панатінаїкос" та донецьким "Шахтарем". Поєдинок закінчився з рахунком 0:0.

Загалом зміст гри відповідав остаточному рахунку. Команди мали приблизно однакову кількість ударів по воротах і небезпечних моментів. При цьому "гірники" мали шанс вирвати перемогу вже в доданий час, коли Невертон не зміг добиити відскок від воротаря, який парирував удар Шведа з правого флангу штрафного.

Ліги Європи УЄФА. Кваліфікація.

"Панатінаїкос" - "Шахтар" - 0:0

Попередження: Чірівелья, 20, Кір'якопулос, 46 - Марлон, 16

"Панатінаїкос": Дронговські - Кір’якопулос (Младенович, 56), Туба, Палмер-Браун, Коцірас - Чірівелья (Гнезда-Черін, 56), Максимович - Джуричич (Сіопіс, 56), Тете (Зарурі, 68), Пельїстрі - Свідерські.

Запасні: Ляфон, Коцаріс, Інгасон, Манчіні, Єдвай, Фікай, Єремеєфф, Брегу.

"Шахтар": Різник - Педріньйо Азеведо, Матвієнко, Бондар, Вінісіус - Судаков, Марлон (Бондаренко, 46), Очеретько - Невертон, Еліас (Егіналду, 73, Швед, 76), Аліссон (Педріньйо да Сілва, 73).

Запасні: Фесюн, Твардовський, Азарові, Грам, Глущенко, Конопля, Назарина, Фарина.

Гра відбулася на Олімпійському стадіоні Спірос Луїс в Афінах. Матч відповідь буде зіграно через тиждень.

Українські клуби у єврокубках

5 серпня у польському місті Люблін відбувся перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, у якому "Динамо" зіграло з кіпрським "Пафосом". Гра завершилася з рахунком 0:1 на користь "Пафоса".

