Гашек в черговий раз публічно підтримав Україну й розкритикував скандальну заяву прем'єр-міністра Угорщини.

Олімпійський чемпіон, відомий хокеїст, дворазовий володар Кубка Стенлі чех Домінік Гашек прокоментував в соцмережі Х скандальну заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про війну в Україні, що йому "не зовсім зрозуміло, хто на кого напав".

Гашек зазначив, що подібні заяви допомагають злочинцям досягати своїх цілей.

"Це схоже на те, якби політик сказав, що під час Другої світової війни не було зрозуміло, чи не напали євреї на Гітлера та його прибічників, перш ніж він напав на них. Або ніби Польща напала на Німеччину та СРСР у 1939 році. Заяви Орбана допомагають злочинцям досягати своїх цілей!", - написав він.

Відео дня

Легенда хокею вже не вперше з початку повномасштабного російського вторгнення публічно висловлює підтримку Україні. Також він виступає за відсторонення російських спортсменів від усіх міжнародних змагань, зокрема, закликає заморозити контракти представників РФ із клубами НХЛ.

Останні заяви Орбана про війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що збереження України в інтересах його країни й він не бажає її руйнування. Водночас Орбан додав, що кожен день війни послаблює Україну. Він вважає, що кожен, хто на боці України, має прагнути миру. Також угорський прем'єр нагадав, що його країна постачає 44% електроенергії та 58% газу в Україну. На його думку, якби не ця допомога, то країна б вже зазнала краху. Також Орбан підкреслив, що падіння України було б "катастрофою" для Будапешта.

Також ми писали, що Орбан звинуватив керівництво Європейського союзу у бажанні нашкодити Росії та порівняв це із вторгненням гітлерівської Німеччини в СРСР. Прем'єр Угорщини вважає, що європейці хочуть скористатися війною в Україні, щоб послабити Росію, бо бачать в ній загрозу. Орбан застеріг країни Європи від нападу на Москву.

Вас також можуть зацікавити новини: