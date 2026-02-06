2026 рік буде роком повернення Росії в міжнародний спорт, - Беленюк

Беленюк наголосив, що це не справедливо, утім, "це політика".

2026 рік буде роком масштабного повернення Росії в міжнародний спорт. Про це у своєму Telegram-каналі написав Жан Беленюк, народний депутат від "Слуги народу", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту.

"2026 рік, на жаль, буде роком масштабного повернення Росії в міжнародний спорт - у тому числі, під власною символікою. Це вже можна констатувати як факт. Чи справедливо це? Ні, не справедливо", - наголосив він.

Утім, додав Беленюк, "це політика, а ми давно зрозуміли, що спорт - її невід’ємна частина, і частина далеко не завжди справедлива".

Водночас він підкреслив, що український спорт не має зупинятися. "Поки триває війна, завдання кожного з нас - кричати про неї всюди, де це тільки можливо", - написав депутат.

Європа повертає росіян і білорусів до водних змагань - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Європейська асоціація водних видів спорту допустила російських та білоруських громадян до юнацьких та юніорських змагань під прапорами своїх країн.

Так, спортсмени, які мають російський або білоруський паспорт, і які змагаються у юнацьких та юніорських категоріях, більше "не матимуть обмежень щодо участі у змаганнях з європейських водних видів спорту, як в індивідуальних, так і в командних змаганнях".

Дорослі спортсмени з цих країн, як і раніше, можуть змагатися лише під нейтральним прапором.

