Європа повертає росіян до водних змагань: хоча обмеження наважилися зняти лише з юніорів

Європейська асоціація водних видів спорту допустила російських та білорускіх громадян до юнацьких та юніорських змагань під прапорами своїх країн. Таке повідомлення опубліковано на сайті Асоціації.
У ньому зазначено, що спортсмени, які мають російський або білоруський паспорт, і які змагаються у юнацьких та юніорських категоріях, більше "не матимуть обмежень щодо участі у змаганнях з європейських водних видів спорту, як в індивідуальних, так і в командних змаганнях".
"У всіх змаганнях, які не є дорослими, спортсмени з російськими або білоруськими паспортами зможуть брати участь без перевірки біографічних даних та у повній відповідності до протоколів європейських водних видів спорту щодо прапорів, гімнів, форми та пов'язаних з ними елементів, за умови, що відповідні національні спортивні організації мають добру репутацію в європейських водних видах спорту", - сказано в повідомленні на сайті Асоціації.
Разом з тим, дорослі спортсмени з цих країн, як і раніше, можуть змагатися лише під нейтральним прапором. Зазначено, що відповідно до чинних рекомендацій Всесвітньої аквакультури, спортсмени та їхній допоміжний персонал "можуть брати участь у змаганнях Європейського чемпіонату з водних видів спорту після подання заявки на отримання статусу "Нейтрального спортсмена" та його затвердження, як в індивідуальних, так і в командних змаганнях".
Послаблення спортивних санкцій для РФ і Білорусі
Як повідомлялося, міжнародний олімпійський комітет (МОК) закликав міжнародні федерації зимових видів спорту допустити російських і білоруських спортсменів до участі у змаганнях, щоб вони могли кваліфікуватися на зимову Олімпіаду наступного року.
Відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, російських і білоруських спортсменів було виключено з кількох найбільших федерацій зимових видів спорту. Вони були відсторонені від участі в Кубку світу з біатлону, гірськолижного спорту та лижних гонок, зокрема. Також їх вигнали з Міжнародної федерації хокею.
Тепер же у росіян і білорусів з’являється шанс взяти участь у зимових Олімпійських іграх наступного року, якщо спортивні федерації дослухаються закликів МОК.
А наприкінці 2025 року Генеральна Асамблея Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) проголосувала за повернення національних символів учасникам турнірів з Росії та Білорусі на юнацькому рівні.
На голосування було висунуто дві резолюції - одна від російської шахової федерації, а інша від Ради ФІДЕ. Перша пропонувала повністю відновити у правах російських та білоруських учасників. Водночас Рада запропонувала відновити лише юніорів відповідно до рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК).
У листопаді минулого року Росію поновили у змаганнях з дзюдо, коли виконавчий комітет Міжнародної федерації дзюдо вслід за Білорусією зняв санкції з країни-агресора.
В заяві виконкому Федерації йдеться, що МФД "пройшла період значного геополітичного тиску з виваженою відповідальністю, забезпечуючи подальшу єдність спільноти дзюдо та безпеку й справедливість змагань для всіх спортсменів усіх країн".
Також там сказано, що після відновлення повного національного представництва білоруських спортсменів, МФД "вважає за доцільне дозволити участь російських спортсменів на рівних умовах".