Європа повертає росіян до водних змагань: хоча обмеження наважилися зняти лише з юніорів

Європейська асоціація водних видів спорту допустила росіян та білорусів до юнацьких та юніорських змагань.

Європейська асоціація водних видів спорту допустила російських та білорускіх громадян до юнацьких та юніорських змагань під прапорами своїх країн. Таке повідомлення опубліковано на сайті Асоціації.

У ньому зазначено, що спортсмени, які мають російський або білоруський паспорт, і які змагаються у юнацьких та юніорських категоріях, більше "не матимуть обмежень щодо участі у змаганнях з європейських водних видів спорту, як в індивідуальних, так і в командних змаганнях".

"У всіх змаганнях, які не є дорослими, спортсмени з російськими або білоруськими паспортами зможуть брати участь без перевірки біографічних даних та у повній відповідності до протоколів європейських водних видів спорту щодо прапорів, гімнів, форми та пов'язаних з ними елементів, за умови, що відповідні національні спортивні організації мають добру репутацію в європейських водних видах спорту", - сказано в повідомленні на сайті Асоціації.

Відео дня

Разом з тим, дорослі спортсмени з цих країн, як і раніше, можуть змагатися лише під нейтральним прапором. Зазначено, що відповідно до чинних рекомендацій Всесвітньої аквакультури, спортсмени та їхній допоміжний персонал "можуть брати участь у змаганнях Європейського чемпіонату з водних видів спорту після подання заявки на отримання статусу "Нейтрального спортсмена" та його затвердження, як в індивідуальних, так і в командних змаганнях".

Послаблення спортивних санкцій для РФ і Білорусі

Як повідомлялося, міжнародний олімпійський комітет (МОК) закликав міжнародні федерації зимових видів спорту допустити російських і білоруських спортсменів до участі у змаганнях, щоб вони могли кваліфікуватися на зимову Олімпіаду наступного року.

Відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, російських і білоруських спортсменів було виключено з кількох найбільших федерацій зимових видів спорту. Вони були відсторонені від участі в Кубку світу з біатлону, гірськолижного спорту та лижних гонок, зокрема. Також їх вигнали з Міжнародної федерації хокею.

Тепер же у росіян і білорусів з’являється шанс взяти участь у зимових Олімпійських іграх наступного року, якщо спортивні федерації дослухаються закликів МОК.

А наприкінці 2025 року Генеральна Асамблея Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) проголосувала за повернення національних символів учасникам турнірів з Росії та Білорусі на юнацькому рівні.

На голосування було висунуто дві резолюції - одна від російської шахової федерації, а інша від Ради ФІДЕ. Перша пропонувала повністю відновити у правах російських та білоруських учасників. Водночас Рада запропонувала відновити лише юніорів відповідно до рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

У листопаді минулого року Росію поновили у змаганнях з дзюдо, коли виконавчий комітет Міжнародної федерації дзюдо вслід за Білорусією зняв санкції з країни-агресора.

В заяві виконкому Федерації йдеться, що МФД "пройшла період значного геополітичного тиску з виваженою відповідальністю, забезпечуючи подальшу єдність спільноти дзюдо та безпеку й справедливість змагань для всіх спортсменів усіх країн".

Також там сказано, що після відновлення повного національного представництва білоруських спортсменів, МФД "вважає за доцільне дозволити участь російських спортсменів на рівних умовах".

Вас також можуть зацікавити новини: