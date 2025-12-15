Використання національних символів буде дозволено на юнацькому рівні.

Генеральна Асамблея Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) проголосувала за повернення національних символів учасникам турнірів з Росії та Білорусі. Про це йдеться у повідомленні пресслужби федерації.

Зазначається, що на голосування було висунуто дві резолюції - одна від російської шахової федерації, а інша від Ради ФІДЕ.

Перша пропонувала повністю відновити у правах російських та білоруських учасників. Водночас Рада запропонувала відновити лише юніорів відповідно до рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

У результаті, делегати проголосували за дві резолюції: за російську "так" відповіли 61 країна, 51 - проти, 14 не голосували та 15 утрималися. За резолюцію ФІДЕ проголосували 69 країн, 40 - проти, 15 утрималися та 17 не голосували.

Загалом обидва рішення набрали юридичної сили, тому ФІДЕ ухвалила такі рішення:

допуск учасників з Росії та Білорусі до командних змагань;

відповідно до рекомендацій МОК відновлення використання національних символів на юнацькому рівні;

дозвіл проводити офіційні заходи ФІДЕ у Білорусі.

Щодо використання прапору та гімну цих країн на дорослому рівні, федерація проведе консультації з МОК, після чого буде ухвалено додаткове рішення.

Варто зазначити, для ухвалення простого рішення необхідна будь-яка більшість відповідей "так", не враховуючи ті країни, які утримались. Якщо питання важливе, то 2/3 від присутніх. Тому Генасамблея голосувала за повернення росіянам та білорусам національних символів на загальних умовах, а не як за важливе рішення.

Як писав УНІАН, раніше МОК дозволив проводити міжнародні спортивні змагання у Білорусі. Також комітет рекомендує допустити російських та білоруських юніорів до міжнародних змагань з прапором та гімном, але остаточне рішення буде залежати від регламентів кожної Міжнародної федерації.

"Учасники саміту підтримали рекомендацію виконкому МОК про те, що доступ юних спортсменів з російським чи білоруським паспортом до міжнародних юнацьких змагань як в індивідуальних, так і в командних видах спорту не повинен бути обмежений", - зазначили у пресслужбі організації.

Також повідомлялось, що Міжнародна федерація дзюдо зняла санкції з Росії. У федерації сподіваються, що повернення спортсменів країни-агресора до міжнародного спорту "збагатить змагання".

