Ф’юрі не приховує бажання повернутися на ринг заради третього бою з українцем.

Ймовірний бій українського боксера Олександра Усика може зірватися через наполягання дружини британця Тайсона Ф’юрі. Як зазначає портал Sport.ua, промоутер Ф’юрі Френк Воррен розповів про майбутнє британського боксера після поразок від Усика.

За словами Воррена, дружина Ф’юрі, Періс, наполягає на завершенні кар’єри боксера, адже він вже заробив величезні статки і не потребує ризикувати здоров’ям.

Зауважується, що сам Ф’юрі, який має прізвисько "Циганський король", не приховує бажання повернутися на ринг заради третього бою з українцем, попри те, що його дружина категорично проти.

Водночас Воррен зазначив, що позицію дружини можна зрозуміти, утім остаточне рішення залежатиме лише від самого Ф’юрі та його мотивації продовжувати професійну кар’єру.

Поєдинок між Фʼюрі та Усиком - що відомо

Як повідомлялося, раніше Ф'юрі, який двічі програв Усику та оголосив про завершення своєї кар'єри, несподівано натякнув на повернення. Воррен підтвердив, що боксер хоче ще одного бою з Усиком.

"Бій, якого він насправді хоче, - це ще одна зустріч з паном Усиком, він цього дуже прагне. І це були чудові бої, дуже близькі бої, на які було цікаво дивитися. Я б подивився їх ще раз", - сказав Воррен.

Ф'юрі зазначив, що поводився в обох поєдинках з Усиком достойно, а також, що "побив Усика двічі і світ це знає".

