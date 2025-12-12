Раніше українець відмовився від бою з Вордлі.

Об'єднаний чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик вирішив продовжити боксерську карʼєру. Українець уже визначається з наступним суперником у надважкій вазі.

Як повідомляє Boxing News, бій проти 20-річного боксера Мозеса Ітауми, якого багато хто називав загрозливим суперником для українця, Усика не цікавить.

"Динамічний боксер-лівша, бажаючи довести свою світову майстерність, висловив неабиякий інтерес до можливого поєдинку з Усиком. Більше за все, Ітаума, здається, прагне закріпити за собою звання найкращого боксера своєї епохи, а зараз це можливо лише шляхом перемоги над безперечним чемпіоном у двох вагових категоріях", – сказано в матеріалі.

Натомість у ЗМІ пишуть, що український чемпіон розглядає можливість проведення поєдинку із Деонтеєм Вайлдером. Переговори щодо цього бою вже тривають.

Після добровільного захисту титулу на Усика чекатиме і обовʼязковий захист. Його наступним суперником після Вайлдера може стати тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл. Проте вони зійдуться на рингу лише в разі перемоги німця над Рудольфом Вебером. Цей бій відбудеться 10 січня.

Наприкінці листопада авторитетне видання ESPN оновило рейтинг найкращих боксерів. Першість у ньому посів американський боксер Теренс Кроуфорд. Українець Олександр Усик зберіг свою позицію – він у рейтингу другий.

Він також зізнався, з ким із легендарних бійців ММА він хотів би помірятися силами в UFC. Усик каже, що зустрівся би із Джоном Джонсом.

