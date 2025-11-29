Лідером рейтингу залишився американець Теренс Кроуфорд.

Видання ESPN оновило рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за підсумками листопада 2025 року.

Першість в рейтингу, як і раніше, посідає американський боксер Теренс Кроуфорд. 13 вересня він впевнено здолав мексиканця Сауля Альвареса. Троє абсолютних чемпіонів світу зберегли свої позиції в трійці найсильніших.

Українець Олександр Усик, який є володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBF в суперважкій вазі, також зберіг свою позицію на другому місці списку.

Відео дня

Замикає трійку лідерів японець Наоя Іноуе.

Найкращі боксери світу, незалежно від вагової категорії від ESPN:

1. Теренс Кроуфорд (42–0, 31 КО),

2. Олександр Усик (24–0, 15 КО),

3. Наоя Іноуе (31–0, 27 КО),

4. Дмітрій Бівол (24–1, 12 КО),

5. Джессі Родрігес (23–0, 16 КО),

6. Артур Бетербієв (21–1, 20 КО),

7. Девід Бенавідес (31–0, 25 КО),

8. Шакур Стівенсон (24–0, 11 КО),

9. Дзюнто Накатані (31–0, 24 КО),

10. Девін Хейні (33–0, 15 КО).

Інші новини спорту

Міжнародна федерація дзюдо зняла санкції з Росії. Раніше там дозволили виступати під національними прапорами і білоруським спортсменам. В Україні це рішення засудили, нагадавши, що під російським прапором зараз відбуваються війна, терор та системне порушення міжнародного права.

Раніше ми повідомляли про те, що футбольний клуб "Динамо" звільнив головного тренера Олександра Шовковського та його штаб.

Вас також можуть зацікавити новини: