Теренс Кроуфорд піднявся з третьої на першу позицію.

Українець Олександр Усик втратив перше місце в рейтингу найсильніших боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P), за версією авторитетного журналу The Ring. У оновленому рейтингу відбулися суттєві зміни через поєдинки, що пройшли 13 та 14 вересня.

Так, абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі, українець Олександр Усик вперше за півтора року опустився на другу сходинку.

Його змістив американець Теренс Кроуфорд, який піднявся з третьої на першу позиціюю

Це відбулось завдяки перемозі Кроуфорда над мексиканцем Саулем Альваресом у ніч на 14 вересня. Кроуфорд в результаті поєдинку відібрав у суперника титули WBC, WBO, WBA та IBF у другій середній вазі.

Кроуфорд – перший боксер в історії, який став абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях. У 2017 році Теренс переміг Джуліуса Індонго, у 2023-му – Еррола Спенса, що дозволило йому стати абсолютним чемпіоном світу у напівсередній та першій напівсередній вазі відповідно.

Одну позицію втратив абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі (до 55,3 кг) Наоя Іноуе. Він 14 вересня розгромив представника Узбекистану Муроджона Ахмадалієва, проте пропустив вперед Кроуфорда і тепер йде на третьому місці.

Загалом десятка найсильніших боксерів світу за версією The Ring наразі виглядає так:

Теренс Кроуфорд (США) Олександр Усик (Україна) Наоя Іноуе (Японія) Дмітрій Бівол Артур Бетербієв Джессі Родрігес (США) Дзюнто Накатані (Японія) Шакур Стівенсон (США) Девід Бенавідес (США) Сауль Альварес (Мексика)

Раніше Всесвітня боксерська організація зобов'язала українського боксера Олександра Усика провести свій наступний бій проти новозеландця Джозефа Паркера. Український чемпіон запросив відстрочку через травму. Після цього WBO надала відстрочку на 90 днів.

Також промоутер британського боксера Даніеля Дюбуа заявив, що колишній чемпіон світу повернеться на ринг уже в грудні 2025 року після поразки від Олександра Усика.

