Усик може втратити титул WBO через танці з Дорофєєвою: деталі скандалу

Всесвітня боксерська організація вимагає новий медичний висновок від Усика.

Олександр Усик опинився під ударом Всесвітньої боксерської організації (WBO) після того, як у мережі з’явилися відео, на яких він танцює. Через це організація наказала українському боксеру надати оновлений медичний висновок про стан його здоров'я, пише BoxingScene.

7 серпня Усик звернувся до WBO з проханням призупинити переговори про поєдинок з обов’язковим суперником Джозефом Паркером через проблеми зі спиною. Медичні документи, які надсилала команда боксера у серпні, підтверджували травми, що потребували щонайменше місяця відпочинку та терапії. Усик просив про 90-денну відстрочку переговорів.

Втім, відео в Instagram, на яких Усик танцює разом із Надею Дорофєєвою, викликали сумніви щодо достовірності попередніх медичних висновків.

У листі, що потрапив у розпорядження ЗМІ, голова комітету чемпіонатів WBO Луїс Батіста Салас зазначив:

"Медичний висновок має бути детальним і ретельним, і повинен підтверджувати поточний стан здоров’я містера Усика, прогноз, орієнтовний термін відновлення та будь-які інші медичні докази. Комітет не може дозволити подальших затримок чи невизначеності без задовільних роз’яснень. У разі невиконання вимог ми будемо змушені вжити відповідних заходів згідно з правилами WBO".

На цей момент команда Усика поки що не відреагувала на звинувачення WBO.

Тим часом команда Джозефа Паркера розглядає можливість проведення добровільного бою наприкінці року. Найімовірнішим суперником новозеландця називають непереможного британця Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).

Олександр Усик - останні новини

Як повідомляв УНІАН, український боксер Олександр Усик увійшов до десятки найбагатших боксерів в історії. Він посідає у списку 6-те місце із заробленими 165 мільйонами доларів. Повідомлялося, що потрапити до списку найбагатших Усик зміг завдяки перемогам над Тайсоном Ф'юрі.

