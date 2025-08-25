Усик заробив 165 мільйонів доларів, випередивши Тайсона Ф'юрі.

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик став єдиним українцем, що потрапив до списку найбагатших боксерів в історії, за рейтингом порталу GiveMeSport.

Усик посідає у списку 6-те місце. Згідно з даними джерел, він заробив 165 мільйонів доларів.

Відео дня

Зазначається, що він зміг потрапити до списку найбагатших завдяки перемогам над Тайсоном Ф’юрі. Хоча і сам "Циганський король" за ці бої отримав суттєві гонорари, що дозволили йому зайняти сьому сходинку.

Очолив рейтинг американець Флойд Мейвезер, який завдяки боксу заробив 400 мільйонів доларів. На другому та третьому місцях - Джордж Форман та Сауль Альварес відповідно.

Замикає десятку новозеландський блогер-боксер Джейк Пол, який заробив завдяки боксу 100 мільйонів доларів.

"Бійці, які потрапляють до першої десятки, настільки заможні, що такі бійці, як Майк Тайсон (20 мільйонів доларів) та Ентоні Джошуа (80 мільйонів доларів), не проходять відбір", - зазначає видання.

Олександр Усик - останні новини

Раніше ролишній чемпіон Європи з боксу Спенсер Олівер відповів, як, на його думку, міг би закінчитися поєдинок між абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком та іншим легендарним українським боксером Володимиром Кличком.

Також повідомлялося, що Олександр Усик отримав відстрочку від WBO для бою за захист свого титулу проти новозеландця Джозефа Паркера. Підставою для цього стала давня травма спини Усика, що позначилася на його здоров'ї.

Вас також можуть зацікавити новини: