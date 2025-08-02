Зараз команда боксера веде переговори.

Після перемоги Олександра Усика над Даніелем Дюбуа вся увага зосереджена на тому, з ким зустрінеться Усик у наступному матчі. Як можливі варіанти розглядається обов'язковий захист титулу проти Джозефа Паркера і третій бій проти Тайсона Ф'юрі.

При цьому, як пише Seconds Out, директор команди Усика Сергій Лапін розповів, що робота в цьому напрямі вже ведеться і розглядаються кілька варіантів, серед них - поєдинок з американським блогером Джейком Полом за правилами MMA.

"Ми розглядаємо кілька варіантів, приділяючи особливу увагу тим, хто має сенс як з погляду спорту, так і з погляду глядацького інтересу і статусу. Практично кожен боєць викликав Джейка Пола. Але наша історія інша", - сказав він.

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Лапін зазначив, що ММА для українського боксера - "це щось нестандартне", і це може стати "масштабним шоу".

"Ми не говоримо про боксерський поєдинок з Олександром Усиком, без образ, але в ММА шанси більш рівні. У Джейка є досвід, а Олександру доведеться швидко адаптуватися. Це може стати масштабним шоу з величезною світовою аудиторією".

Лапін додав, що переговори ще тривають, але в разі їх успішного завершення "бій може відбутися на початку наступного року".

Нагадаємо, після бою з Даніелем Дюбуа Джейк Пол кинув Усику виклик на бій за правилами ММА. Усик допустив, що такий поєдинок може відбутися.

Інші суперники Усика

Раніше Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно розпорядилася про проведення переговорів щодо обов'язкового титульного бою Усика з Джозефом Паркером. Повідомляється, що у нашого спортсмена є всього 30 днів, щоб досягти угоди з Паркером.

При цьому промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен розповів, що циганський король планує битися з Усиком.

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