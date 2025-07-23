Значну частину гонорару, який українець заробив за цей поєдинок, доведеться заплатити державі.

Легендарний український боксер Олександр Усик повинен заплатити близько 30 мільйонів доларів (понад мільярд гривень) податку за дохід, отриманий у результаті перемоги над британцем Даніелем Дюбуа, заявив адвокат Роман Сімутін у коментарі "Новини.LIVE".

Спортсмен отримав за цей поєдинок рекордні 132 мільйони доларів, тому, згідно з Податковим кодексом України, він, як резидент, який отримує дохід за межами країни, зобов'язаний задекларувати його.

Також Усику необхідно сплатити 18% податку на доходи фізосіб (~23,81 мільйона доларів або близько 995 мільйонів гривень) і 5 відсотків військового збору (~6,6 мільйона доларів або близько 275,7 мільйона гривень).

Відео дня

Загальна сума податку, за даними Сімутіна, становить 1 млрд 270,3 млн гривень. "Якщо податки вже сплачено в країні, в якій цей дохід було отримано, то повторно сплачувати податки в Україні не потрібно, якщо є угода про уникнення подвійного оподаткування та документи, що підтверджують сплату податків з конкретного доходу", - додав експерт.

Інші новини про минулий поєдинок Усик-Дюбуа 2

Раніше УНІАН повідомляв, що Усика відсторонили від боксу після перемоги над Дюбуа. Однак нічого критичного в цій ситуації, як виявилося, немає. Це стандартна медична практика. Детальніше - у матеріалі.

Крім того, ми розповідали, що Дюбуа і зовсім запізнився на бій з Усиком. Це сталося через вечірку. "Перед самим боєм батько Дюбуа влаштував удома вечірку, 50, 60, 70 осіб, яких він (Даніель) навіть не знає. І Даніель був змушений кудись поїхати, тому що нікого не знає", - розповів ведучий talkSport Саймон Джордан.

Вас також можуть зацікавити новини: