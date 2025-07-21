Жарт українського коміка перетворився на інтернет-мем і дипломатичну фразу від чемпіона Усика.

Під час фінальної прес-конференції перед реваншем із Деніелом Дюбуа Олександр Усик несподівано звернувся до команди противника англійською: "Don't push the horses", що буквально означає "Не женіть коней" (український еквівалент англомовної фрази "hold your horses" — "не поспішай").

Don't push the horses - звідки взялась мемна фраза

Як повідомляє УНІАН, витоки цієї фрази комічні. Вона не вигадана Усиком, а походить від українського коміка Василя Харізми. Саме він у 2024 році в шоу "Interesting English" використав її як гумористичний переклад "hold your horses". Фрагмент шоу з цією фразою став вірусним, а сама фраза - мемом.

Фраза, використана Усиком, дала новий поштовх мемам. Її почали активно використовувати як звук для TikTok і Instagram. Відео з Харізмою у TikTok порівнюють з виступом Усика на пресконференції.

Представники команди Дюбуа були здивовані, почувши цю фразу. Промоутер Френк Воррен навіть жартома попросив перекладача, а тренер Дон Чарльз зізнався, що не зрозумів фразу.

На цей момент відреагував і Василь Харизма. У своєму TikTok він опублікував мемне відео, у якому порівняв себе з Усиком.

Усик - Дюбуа - головні новини реваншу

Реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, що відбувся 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, став завершенням суперечки, яка почалася ще у 2023 році.

Перший бій між боксерами відбувся у серпні 2023 року в Польщі, де Усик здобув перемогу технічним нокаутом у 9-му раунді. Тоді бій викликав суперечки через удар Дюбуа по корпусу, який команда британця вважала легальним, а рефері — нижче пояса. Це породило вимоги реваншу.

У 2025 році Дюбуа отримав другий шанс, цього разу — в поєдинку за статус абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Проте Усик не залишив шансів: уже в п’ятому раунді він нокаутував Дюбуа, здобувши переконливу перемогу.

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