Усик може втратити титул абсолютного чемпіона світу: що трапилось

Схожа ситуація вже траплялась після першого бою з Тайсоном Ф’юрі.

Увечері 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні відбулося грандіозне боксерське шоу, головною подією якого став реванш між Олександром Усиком (Україна) та Даніелем Дюбуа (Велика Британія) за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі. Українець переміг, але може втратити титул, пише Sport.ua.

У п’ятому раунді Усик відправив суперника в нокдаун, а згодом нокаутував британця, достроково завершивши бій. Відтак, українець вдруге у кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

Проте тріумф Усика може бути недовгим. Ще до реваншу з Дюбуа WBO зобов’язала Усика провести бій з Джозефом Паркером, але дозволила тимчасове відтермінування заради поєдинку за абсолют. Тепер же українець має обов’язково зустрітись на ринзі з Паркером, інакше буде змушений віддати титул WBO.

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Схожа ситуація вже траплялась після першого бою з Тайсоном Ф’юрі, коли Усик втратив пояс IBF через неможливість провести обов’язковий захист.

Усик - Дюбуа - головні новини

У ніч з 19 на 20 липня в столиці Великої Британії, в Лондоні, на стадіоні "Вемблі" відбувся реванш між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. У 5 раунді Дюбуа побував у нокдауні і опинився в нокауті. Перемога українця!

Українець розповів історію про удар, яким нокаутував суперника. За його словами, цей удар у його команді називають "Іваном".

Легенда боксу Леннокс Льюїс коротко прокоментував виступ Даніеля Дюбуа проти Олександра Усика на стадіоні "Вемблі". За його словами, основна помилка британця — "зобов'язання".

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