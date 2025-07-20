Супербій Усик - Дюбуа: легендарний Льюїс розкрив головну помилку британця

За словами легенди світового боксу, молодий Дюбуа взяв на себе занадто багато зобов'язань.

Легенда боксу Леннокс Льюїс коротко прокоментував виступ Даніеля Дюбуа проти Олександра Усика на стадіоні "Вемблі". За його словами, основна помилка британця — "зобов'язання", пише Seconds Out.

"Він брав на себе занадто багато зобов’язань", — зазначив останній абсолютний чемпіон у важкій вазі перед ерою Усика.

Нагадаємо, Олександр Усик повернув собі титул IBF і став двічі абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі — унікальне досягнення в історії сучасного боксу. Він також є триразовим абсолютом загалом, враховуючи попереднє домінування у важкій вазі.

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Льюїс відзначив рухливість та майстерність українця:

"Усик чудово рухається, він великий чемпіон і розібрався з Дюбуа. Його постійний рух — це ключ, особливо проти сильних панчерів. Коли ви намагаєтесь зловити його — його вже немає".

Водночас Льюїс не виключає повернення Дюбуа на ринг. "Він ще молодий, на мою думку, і він усе ще може повернутися. Це важка поразка, але не кінець", - сказав він.

Усик проти Дюбуа - хто переміг

19 липня 2025 року Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа на стадіоні "Вемблі" і повернув собі титул IBF, ставши двічі абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. Це вже його третє абсолютне чемпіонство загалом (разом із крузервейтом).

Усик домінував у поєдинку завдяки рухливості, техніці та досвіду, залишивши Дюбуа без шансів. Перемога зміцнила його статус легенди світового боксу.

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