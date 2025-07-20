Супербій Усик - Дюбуа: легендарний Льюїс розкрив головну помилку британця

Легенда боксу Леннокс Льюїс коротко прокоментував виступ Даніеля Дюбуа проти Олександра Усика на стадіоні "Вемблі". За його словами, основна помилка британця — "зобов'язання", пише Seconds Out.

"Він брав на себе занадто багато зобов’язань", — зазначив останній абсолютний чемпіон у важкій вазі перед ерою Усика.

Нагадаємо, Олександр Усик повернув собі титул IBF і став двічі абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі — унікальне досягнення в історії сучасного боксу. Він також є триразовим абсолютом загалом, враховуючи попереднє домінування у важкій вазі.

Відео дня

Льюїс відзначив рухливість та майстерність українця:

"Усик чудово рухається, він великий чемпіон і розібрався з Дюбуа. Його постійний рух — це ключ, особливо проти сильних панчерів. Коли ви намагаєтесь зловити його — його вже немає".

Водночас Льюїс не виключає повернення Дюбуа на ринг. "Він ще молодий, на мою думку, і він усе ще може повернутися. Це важка поразка, але не кінець", - сказав він.

Усик проти Дюбуа - хто переміг

19 липня 2025 року Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа на стадіоні "Вемблі" і повернув собі титул IBF, ставши двічі абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. Це вже його третє абсолютне чемпіонство загалом (разом із крузервейтом).

Усик домінував у поєдинку завдяки рухливості, техніці та досвіду, залишивши Дюбуа без шансів. Перемога зміцнила його статус легенди світового боксу.

Вас також можуть зацікавити новини: