'Величезна повага': Ф'юрі прокоментував перемогу Усика з жорсткими натяками (відео)

Боксер заявив, що Дюбуа не зміг перемогти, але впоратися з українцем нібито може лише одна людина.

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі привітав українця Олександра Усика з тріумфальною перемогою у реванші з Даніелем Дюбуа.

Як зазначив "Циганський король" у відеозверненні, опублікованому в Instagram, Усик показав неймовірний виступ у бою з Дюбуа. Це викликає повагу. Водночас Ф'юрі зробив натяк на трилогію.

"Величезна повага Олександру Усику. Сьогодні був неймовірний виступ у бою з Даніелем Дюбуа, хорошим юним хлопцем, який вийшов, щоб порвати його. Вітаю обох чоловіків. Олександр знає, що є тільки одна людина, яка може його побити. Я зробив це двічі перед цим, і світ це знає. Мене жорстко принизили, але я прийняв це як чоловік", - зазначив Ф'юрі.

Він додав, що тепер не витрачає час на боксерські поєдинки, а займаєтьс спортом та рутинними домашніми справами. Втім, Ф'юрі досі вважає себе "лідером і спартанцем".

"Хто б що не говорив, я переміг у цих боях (обох поєдинках проти Олександра Усика - УНІАН). Гарантую на 100 відсотків. Є тільки один лідер. "Циганський король" — завжди, у будь-який день тижня", - сказав він.

Усик - Дюбуа - хто переміг

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 19 на 20 липня в столиці Великої Британії, в Лондоні, на стадіоні "Вемблі" відбувся реванш між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. На кону були всі пояси, звання абсолютного чемпіона в суперважкій вазі.

У 5 раунді Дюбуа побував у нокдауні і опинився в нокауті. Перемога українця!

Після бою Олександр Усик та американський блогер Джейк Пол провели битву поглядів. Українець натякнув на дебют в MMA.

Українець також розповів історію про удар, яким нокаутував суперника. За його словами, цей удар у його команді називають "Іваном".

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