Це стандартна процедура, коли бійця відсторонюють навіть у разі перемоги над суперником.

Увечері 19 липня стадіон "Вемблі" в Лондоні став ареною для грандіозного боксерського шоу, головною подією якого став реванш за абсолютне чемпіонство у важкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Після поєдинку обох боксерів відсторонили від боксу, пише Sport Bible.

Усик провів бій упевнено й технічно, завершивши його достроково в п’ятому раунді. Спершу українець відправив суперника в нокдаун, а вже за кілька хвилин оформив чистий нокаут.

Після бою і Усика, і Дюбуа тимчасове відсторонили від боксу. Це стандартна медична практика — навіть у разі перемоги, якщо боєць зазнав ушкоджень.

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За даними інсайдерів, Усика можуть відсторонити максимум на сім днів — для відновлення та медичного спостереження. Фізично Усик залишив арену у хорошій формі.

На скільки боксера можуть відсторонити від боксу?

У професійному боксі дискваліфікація (відсторонення) — це не покарання, а стандартна процедура безпеки, яка передбачає обов’язковий період відпочинку для спортсмена. Це дає змогу організму бійця повністю відновитися та запобігає перенавантаженням.

Згідно з міжнародними медичними нормами:

Мінімальне відсторонення — 7 днів для кожного бійця після бою.

Поразка технічним нокаутом передбачає відпочинок щонайменше 30 днів.

Поразка чистим нокаутом — щонайменше 60 днів без боїв.

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