Дюбуа був вимушений добиратись до арени пішки через натовп.

Британський боксер Даніель Дюбуа запізнився на бій проти українця Олександра Усика через масштабну вечірку, яку організував його батько, пише talkSport.

Як відомо, у день вечора боксу Усик прибув на бій вчасно, тоді як Дюбуа - через 45 хвилин після нього - менш як за дві години до моменту виходу в ринг. При цьому команда Дюбуа не прокоментувала причин запізнення.

Однак ведучий talkSport Саймон Джордан заявив, що причиною була вечірка, яку організував батько боксера. Зазначається, що вечірка відбулася у день бою з Усиком у помешканні Дюбуа, на неї було запрошено кілька десятків гостей.

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"Перед самим боєм батько Дюбуа влаштував удома вечірку, 50, 60, 70 чоловік, яких він (Даніель) навіть не знає. І Даніель був змушений кудись поїхати, бо нікого не знає", - розповів Джордан.

Як розповідає Mirror, гостей, які прибули на вечірку після неї перевезли на арену на спеціально акредитованих автомобілях, а Дюбуа, який тимчасово відлучився, пізніше на ринг відвіз його батько. Однак через те, що автомобіль, на якому він їхав, був не акредитований, а біля арени вже зібрався натовп, боксерові довелося йти пішки до неї.

Крім того, на вході до самого стадіону виник хаос, коли частину гостей не пустили на арену. Тоді оточення Дюбуа почало погрожувати охоронцям, що у разі не пропуску гостей британця, він взагалі не вийде в ринг.

Бій Усик-Дюбуа

19 липня 2025 року Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа на стадіоні "Вемблі" і повернув собі титул IBF, ставши двічі абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі.

Водночас після матчу Усик висловив переконання, що Дюбуа може знову стати чемпіоном світу.

"Даніелю зараз 27 років, він молодий хлопець. Якщо він продовжить тренуватися, думаю, він знову може завоювати пояс", - зауважив Усик.

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