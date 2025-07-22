За словами українця, якщо цей боксер продовжить тренуватися, то у нього є всі шанси завоювати пояс.

Абсолютний чемпіон у суперважкій вазі Олександр Усик прокоментував майбутню кар'єру колишнього володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа. На думку українця, британець може знову стати чемпіоном світу, цитує Mail Sport Boxing.

"Чи може Дюбуа стати майбутнім суперважкого дивізіону? Так, звісно. Даніелю зараз 27 років, він молодий хлопець. Якщо він продовжить тренуватися, думаю, він знову може завоювати пояс", - зауважив Усик.

Бій Усик - Дюбуа - що відомо

Як писав УНІАН, 20 липня між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа відбувся бій-реванш. На кону були всі пояси, звання абсолютного чемпіона в суперважкій вазі.

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У п'ятому раунді Усик відправив Дюбуа в нокдаун, а потім суперник українця опинився в нокауті. Таким чином український спортсмен втретє став абсолютним чемпіоном світу та вдруге - абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.

Водночас після такої приголомшливої перемоги українця володар тимчасового титулу WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер кинув виклик Усику.

"Чудова робота, Олександре. Відпочинь, скоро побачимось", - зазначив боксер.

Своєю чергою легенда боксу Леннокс Льюїс розкрив головну помилку британця у бою з Усиком. Він вважає, що цією помилкою стало зобов'язання.

"Він брав на себе занадто багато зобов’язань", - пояснив легендарний боксер.

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