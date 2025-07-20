Новозеландський боксер звернувся до Усика після його тріумфу на "Вемблі" та нагадав про обов’язковий титульний бій.

Володар тимчасового титулу WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (36–3, 24 KO) привітав Олександра Усика з перемогою над Даніелем Дюбуа, яку той здобув 19 липня технічним нокаутом у п’ятому раунді на стадіоні "Вемблі".

Ця перемога зробила Усика дворазовим абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі. Після поєдинку Паркер опублікував у соцмережі Х коротке відео з привітанням, у якому звернувся до українця:

"Чудова робота, Олександре. Відпочинь, скоро побачимось" — написав боксер з Нової Зеландії, фактично натякнувши на можливий титульний бій між ними.

На кадрах Паркер обіймає Усика, вітаючи з перемогою, та каже, що стане його наступним суперником. Натомість Усик відповідає, що поки не знає. "Розумієш, я хочу відпочити", - сказав він.

Бій Усика проти Паркера - що треба знати

Нагадаємо, після поєдинку з Дюбуа Усик зобов’язаний провести захист титулу WBO проти Паркера, інакше ризикує втратити пояс. Очікується, що переговори про цей бій розпочнуться вже найближчим часом.

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