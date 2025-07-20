Відбувся бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

У ніч з 19 на 20 липня в столиці Великої Британії, в Лондоні, на стадіоні "Вемблі" відбувся реванш між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. На кону були всі пояси, звання абсолютного чемпіона в суперважкій вазі.

Даніель Дюбуа вийшов на ринг із вагою в 110,45 кг - це на 5 кілограмів більше, ніж раніше. Олександр Усик же важить 103 кг (у першому бою він важив 100,2 кг).

Ще до того, як почався цей бій, було відомо, що, якщо Усик виграє, він стане першим боксером в історії, який двічі завоював титул абсолютного чемпіона в надважкій вазі - за ери чотирьох поясів (WBA, WBC, IBF, WBO).

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1 раунд. Обидва боксери почали діяти активно, не гублячись в обороні з першого раунду.

Велика кількість експертів говорила, що Дюбуа з перших секунд понесеться вперед. Але поки що обидва спортсмени діють однаково, пристрілюються і намагаються завдавати перші серйозні удари. Усик завдав два серйозні удари з лівої, перший раунд закінчився.

2 раунд. Усе та сама активність з боку обох боксерів. Перші секунди, перші хвилини, особливого ризику в них немає. Однак багатьох може налякати те, що Дюбуа займає центр рингу, тоді як українець змушений активно працювати ногами і постійно рухатися, щоб не опинитися затиснутим.

Другий раунд точно за українцем.

3 раунд. Триває активна робота ногами з боку українського боксера. Перша хвилина обійшлася без серйозних ударів, але далі Усик продовжив "карати" британця та, своєю чергою, ухилятися від його ударів.

Обмін ударів. Кінець раунду.

4 раунд. Кожного раунду можна говорити про одне й те саме - наскільки класно Усик працює ногами. Він змушує Дюбуа бігати за собою і паралельно цьому ще й завдавати ударів по супернику. Залишилася хвилина.

Усик пару секунд перебував у кутку. Дюбуа думав, що зможе щось зробити українцеві, але той спритно пішов із засідки. Найімовірніше, більшість із чотирьох минулих раундів "пішли" Усику.

5 раунд. Дюбуа побував у нокдауні і опинився в нокауті. Перемога українця!

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