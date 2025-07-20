Усик натякнув на дебют в ММА: хто стане його суперником (відео)

Український чемпіон та претендент на ймовірне суперництво вже провели імпровізовану дуель поглядів на ринзі.

Триразовий абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик та американський блогер Джейк Пол провели битву поглядів після бою з британцем Даніелем Дюбуа.

Як повідомив американець у соціальній мережі X, він висловив повагу до українця та кинув йому виклик на бій за правилами ММА.

"Вітаю одного з найвидатніших важковаговиків усіх часів Олександра Усика з величезною перемогою. Я тебе дуже поважаю. Тепер ми проводемо матч ММА за всесвітній рекорд", - написав Пол.

Під час пресконференції Усик допустив, що такий поєдинок може відбутися. Якщо це станеться, то бій стане дебютом Усика в ММА.

"Так, це можливо, але треба трошки попрацювати над цим, щоб було ще можливіше", - сказав Усик.

Усик - триразовий чемпіон

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 19 на 20 липня в столиці Великої Британії, в Лондоні, на стадіоні "Вемблі" відбувся реванш між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. На кону були всі пояси, звання абсолютного чемпіона в суперважкій вазі.

Даніель Дюбуа вийшов на ринг із вагою в 110,45 кг - це на 5 кілограмів більше, ніж раніше. Олександр Усик же важить 103 кг (у першому бою він важив 100,2 кг).

У 5 раунді Дюбуа побував у нокдауні і опинився в нокауті. Перемога українця!

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