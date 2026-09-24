Названо дату поєдинку між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі

Обидва боксери свого часу поступилися титулами на рингу одному боксеру – непереможеному українцю Олександру Усику.

Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі офіційно зійдуться в очному поєдинку 11 грудня у валлійському Кардіффі, повідомила промоутерська компанія Matchroom Boxing.

Примітно, що довгоочікуваний поєдинок обговорювали ще за часів, коли обидва британські боксери між собою ділили всі чемпіонські пояси у надважкій вазі.

Видання Суспільне Спорт зауважило, що обидва боксери свого часу поступилися титулами на рингу одному боксеру – непереможеному українцю Олександру Усику.

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Ще наприкінці квітня з'явилася інформація про укладання угоди на другу половину 2026 року між Ф'юрі та Джошуа. Відтоді у переговорах між боксерами залишалося тільки визначити місце його проведення.

Примітно, що Джошуа наполягав на організації поєдинку в Сполученому Королівстві. Зокрема, розглядався варіант із "боєм за Британію" на лондонському "Вемблі". Бій міг відбутися і в США, зокрема у Нью-Йорку та Лас-Вегасі.

Зрештою, сторони зійшлися на варіанті з Кардіффом. Джошуа тричі за кар'єру боксував у валлійській столиці, зокрема двічі – на арені Principality Stadium, де й відбудеться поєдинок із Ф'юрі.

Від початку цього року обидва боксери до очного поєдинку вже виходили в ринг. Джошуа нокаутом у другому раунді переміг албанця Крістіана Пренгу в липні, а Ф'юрі мав вже два поєдинки – перемоги над Арсланбеком Махмудовим та поляком Маріушем Вахом.

Ф'юрі та Усик: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що "Циганський король" запропонував українцю Олександру Усику зійтися на рингу втретє. Ф'юрі кинув виклик українцю після того, як заявив, що Ентоні Джошуа нібить "знову наклав у труси". Британець зазначив, що оскільки Усик є наставником та тренером Джошуа, він має знати, що Джошуа "ментально слабкий", щоб битися з ним.

Також ми писали, що Усик похвалив британського боксера Ентоні Джошуа за його перемогу над албанцем Крістіаном Пренгою. Українець заявив, що "Джошуа – наступний абсолютний чемпіон". Українець висловив упевненість, що Джошуа легко переможе Тайсона Ф'юрі й назвав останнього "жадібним пузом".

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