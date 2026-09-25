Стала відома заявка збірної України на матч з Угорщиною: вибули семеро футболістів

Гра відбудеться 25 вересня о 21:45.

Стали відомі прізвища 23 футболістів збірної України, які вже у сьогоднішньому матчі Ліги Націй зіграють проти національної команди Угорщини. Відповідний перелік опублікований на сайті УЄФА.

Заявка збірної України на матч з Угорщиною:

Воротарі – Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Дмитро Різник.

Захисники – Ілля Крупський, Едуард Сарапій, Валерій Бондар, Олександр Драмбаєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко.

Півзахисники – Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Георгій Судаков, Максим Хлань, Олександр Назаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина.

Нападники – Ігор Краснопір, Владислав Ванат, Данило Сікан, Віктор Циганков, Олександр Зубков, Матвій Пономаренко.

Зазначимо, що із загальної заявки, до цього матчу не долучаться семеро футболістів – Богдан Михайліченко, Тарас Михавко, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Владислав Велетень, Іван Варфоломєєв та Роман Яремчук.

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Коли та де відбудеться гра Збірної України

Україна зіграє перший матч Ліги Націй проти Угорщини вже сьогодні, 25 вересня. Суперником "жовто-синіх" стане національна команда Угорщини. Стартовий свисток на арені "Puskás Aréna" в Будапешті пролунає о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що ця гра стане першою офіційною для італійця Андреа Мальдери на посаді головного тренера збірної України. Під його очільництвом команда вже зіграла два товариські матчі – проти Польщі та Данії. Цікаво, що головним тренером Угорщини також є італієць – Марко Россі.

Які шанси України на перемогу в Лізі Націй

Раніше суперкомпʼютер оцінив шанси усіх збірних на перемогу в Лізі Націй. За його підрахунками, підопічні Мальдери є абсолютним фаворитом у своїй групі. Шанс на здобуття першої сходинки Україною він оцінив у 45%. Найімовірніший сценарій, на його думку – здобуття Україною 10 очок в групі. Найближчий суперник – саме збірна Угорщини, яка має 27% шансу на золото. Тоді як в Грузії цей показник знаходиться на рівні 17%, а в Північної Ірландії 10,9%.

Водночас зазначимо, що букмекери не так позитивно оцінюють шанси збірної на перший матч з Угорщиною. Середній коефіцієнт на перемогу Угорщини складає 2,25. Тоді як на нічию та перемогу України – 3,25.

Додамо, що збірна України наразі вже втратила низку своїх футболістів. Зокрема через травми у матчі з Угорщиною підопічним Мальдери не допоможуть Артем Довбик та Олександр Андрієвський. Протягом найближчих днів збірна України проведе одразу чотири матчі Ліги Націй з Угорщиною (25.09), Грузією (28.09), Північною Ірландією (02.10) та Угорщиною (05.10).

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