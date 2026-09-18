У складі збірної України відбулися вимушені зміни: в УАФ поділилися деталями

В повідомленні вказано, що Артем Довбик та Олександр Андрієвський пропустять найближчий збір команди.

Збірна України зазнала вимушених змін у складі перед найближчим збором, повідомила в Telegram Українська Асоціація Футболу (УАФ).

Зокрема, в УАФ поділилися, що двоє українських футболістів отримали ушкодження.

"Артем Довбик та Олександр Андрієвський пропустять найближчий збір команди", - йдеться в заяві.

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В УАФ пояснили, що форвард "Болоньї" отримав травму в клубі, а хавбека "Полісся" прооперовано після діагностування апендициту.

Водночас, в повідомленні зазначається, що замість них до табору збірної довикликані нападник Ігор Краснопір та півзахисник Олександр Піхальонок.

РБК-Україна зазначило, що Краснопіру 23 роки і для нього це дебютний виклик до національної збірної. У поточному сезоні в складі "Полісся" він провів 9 матчів та забив 5 м'ячів.

Водночас, Олександр Піхальонок має за плечима 13 матчів в національній збірній. У поточному сезоні 29-річний футболіст відіграв 8 матчів за "Динамо" у різних турнірах, але голів не забивав.

Збірна України з футболу: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що наставник збірної України Андреа Мальдера оголосив заявку збірної України на матчі Ліги націй. До основного списку увійшли 30 футболістів, ще 10 гравців перебувають у резервному списку. Збірна України у ЛН проведе зустрічі з Угорщиною (25.09), Грузією (28.09), Північною Ірландією (02.10) та Угорщиною (05.10).

Також ми писали, що головний тренер збірної України Андреа Мальдера заявив, що Михайла Мудрика, який влітку повернувся в гру після дворічної паузи через допінг, розраховують побачити у складі збірної України. Тренер зазначив, що Мудрик є важливим футболістом для збірної. Він зазначив, що в Українській асоціації футболу всі дуже раді поверненню Мудрика на поле.

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