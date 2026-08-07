Екстренера збірної України з футболу оштрафували за російську мову

Наразі цей фахівець входить до тренерського штабу "Диназа", що виступає у Другій лізі.

Тренер воротарів вишгородського клубу "Диназ" В'ячеслав Богоделов повідомив, що отримав штраф у розмірі 11 426 гривень за використання російської мови під час тренувального процесу. Про штраф 56-річний киянин розповів на своїй сторінці у Facebook.

Він додав скріншот із "Дії", де видно відкрите виконавче провадження. За словами тренера, санкції були застосовані через те, що на тренуваннях він спілкувався російською мовою.

У своєму дописі фахівець заявив, що близько 50 років розмовляв російською і не вважає це проблемою. Крім того, він написав, що сприймає лише "чисту українську мову" і додав, що нібито чув її лише в Ірландії та Канаді.

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Також Богоделов зазначив, що під час поїздок на Запорізький напрямок серед військових питання мови, за його словами, не викликало суперечок. Тренер підкреслив, що не вважає російськомовних людей зрадниками, і повідомив, що має рішення щодо виниклої проблеми, не уточнивши подробиць.

В’ячеслав Богоделов у минулому виступав за "Металіст", "Полісся", донецький "Металург" та "Олександрію". Після завершення ігрової кар’єри працював із юнацькими збірними України різних вікових категорій.

Додамо, що наразі фахівець входить до тренерського штабу "Диназа", який виступає у Другій лізі.

Новини футболу

Вчора відбувся перший матч третього етапу кваліфікації Ліги конференцій, у якому зустрілися київське "Динамо" та азербайджанський "Карабах". Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь киян.

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