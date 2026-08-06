'Динамо' здобуло важливу перемогу у кваліфікації Ліги конференцій

Відбувся перший матч третього етапу кваліфікації Ліги конференцій, у якому зустрілися київське "Динамо" та азербайджанський "Карабах". Зустріч закінчилась з рахунком 1:0 на користь киян.
Рахунок у матчі будо відкрито вже на 10-ій хвилині: грубо помилився Вархоньї, заслабко скинувши м'яч голкіперу, і Пономаренко проштовхнув футбольний снаряд у ворота. Далі у першій половині матчу тривала напружено боротьба з кількома небезпечними моментами у обох воріт, але голів забито не було.
На початку 70-ї хвилини команди обмінялися гольвими моментами, але рахунок на табло не змінився. Наприкінці матчу Макрецкіс отримав червону картку за грубий фол.
Ліга конференцій. 3-й кваліфікаційний раунд. Перший матч.
"Динамо" - "Карабах" - 1:0
Гол: Пономаренко (10)
Попередження: Дубінчак (14), Кендзьора (81), Шапаренко (95) - Сілва (94)
Вилучення: Макрецкіс (88)
"Динамо": Суркіс, Дубінчак (Тимчик, 69), Михавко, Кендзьора, Сич, Рубчинський (Піхальонок, 88), Бражко, Редушко (Кабаєв, 80), Лонвейк (Шапаренко, 69), Герреро (Волошин, 69), Пономаренко.
"Карабах": Кохальскі, Джафаргулієв (Ланга, 75), Варконьї, Сілва, Макрецкіс, Янкович (Монтьєль, 79), Бікальйо (Лобату, 75), Зубір, Сефас (Гурбанли, 62), Муаддіб, Кащук (Каді, 62).
Матч відбувся на стадіоні "Люблін Арена" у Польщі. Другий поєдинок команди зіграють через тиждень у Азербайджані.
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