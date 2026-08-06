'Динамо' здобуло важливу перемогу у кваліфікації Ліги конференцій

Матч відбувся на стадіоні "Люблін Арена" у Польщі.

Відбувся перший матч третього етапу кваліфікації Ліги конференцій, у якому зустрілися київське "Динамо" та азербайджанський "Карабах". Зустріч закінчилась з рахунком 1:0 на користь киян.

Рахунок у матчі будо відкрито вже на 10-ій хвилині: грубо помилився Вархоньї, заслабко скинувши м'яч голкіперу, і Пономаренко проштовхнув футбольний снаряд у ворота. Далі у першій половині матчу тривала напружено боротьба з кількома небезпечними моментами у обох воріт, але голів забито не було.

На початку 70-ї хвилини команди обмінялися гольвими моментами, але рахунок на табло не змінився. Наприкінці матчу Макрецкіс отримав червону картку за грубий фол.

Відео дня

Ліга конференцій. 3-й кваліфікаційний раунд. Перший матч.

"Динамо" - "Карабах" - 1:0

Гол: Пономаренко (10)

Попередження: Дубінчак (14), Кендзьора (81), Шапаренко (95) - Сілва (94)

Вилучення: Макрецкіс (88)

"Динамо": Суркіс, Дубінчак (Тимчик, 69), Михавко, Кендзьора, Сич, Рубчинський (Піхальонок, 88), Бражко, Редушко (Кабаєв, 80), Лонвейк (Шапаренко, 69), Герреро (Волошин, 69), Пономаренко.

"Карабах": Кохальскі, Джафаргулієв (Ланга, 75), Варконьї, Сілва, Макрецкіс, Янкович (Монтьєль, 79), Бікальйо (Лобату, 75), Зубір, Сефас (Гурбанли, 62), Муаддіб, Кащук (Каді, 62).

Матч відбувся на стадіоні "Люблін Арена" у Польщі. Другий поєдинок команди зіграють через тиждень у Азербайджані.

Новини футболу

Напередодні український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик з'явився у першому за два роки офіційному матчі після скасування дискваліфікації через допінгову справу. Він вийшов на поле у товариській грі проти італійського "Ювентуса", яка завершилася поразкою лондонців з рахунком 0:1.

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