Мудрик повернувся на поле після дискваліфікації: як пройшов матч

Днями "Челсі" та Футбольна асоціація Англії повідомили, що допінгову справу Мудрика закрито.

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик з'явився у першому за два роки офіційному матчі після скасування дискваліфікації через допінгову справу. Як повідомляє "Суспільне спорт", він вийшов на поле у товариській грі проти італійського "Ювентуса", яка завершилася поразкою лондонців з рахунком 0:1.

Українець розпочав матч на лаві запасних і з'явився на полі на 82-й хвилині, провівши перші майже за два роки офіційні ігрові хвилини за "Челсі".

Що сказав тренер

Водночас напередодні головний тренер "Челсі" Хабі Алонсо наголошував, що не поспішатиме з поверненням Мудрика до регулярних виступів.

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"Найважливіше зараз - думати про людину, дати йому знову відчути себе частиною команди та повернутися до командної динаміки. Нам потрібно оцінити ситуацію. Але, безумовно, він особливий гравець, і це особливий випадок, тому ми повинні бути чуйними", - сказав Алонсо.

Справа про допінг

Зауважується, що матч із "Ювентусом" став першим кроком Мудрика до повернення в офіційні матчі "Челсі". 31 липня "Челсі" та Футбольна асоціація Англії повідомили, що його допінгову справу закрито після досягнення спільного рішення між Футбольною асоціацією та Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA).

Після скасування відсторонення Мудрик приєднався до команди в Гонконгу, де лондонський клуб проводить завершальний етап підготовки до сезону-2026/27. Наступний товариський матч "Челсі" відбудеться 8 серпня проти "Мілана".

Допінгова справа Мудрика - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2024 року під час позазмагального допінг-контролю в пробі Мудрика виявили низьку концентрацію мельдонію.

У грудні того ж року Футбольна асоціація Англії (FA) повідомила гравця про позитивний результат тесту та тимчасово відсторонила його, а в травні 2025 року висунула офіційні звинувачення.

У січні 2026 року незалежна дисциплінарна комісія дискваліфікувала Мудрика на чотири роки, але футболіст оскаржив рішення у Спортивному арбітражному суді (CAS).

Водночас згодом дисциплінарну справу щодо Мудрика було офіційно завершено. У липні FA та футболіст за погодженням з WADA досягли мирової угоди. Мудрик визнав порушення антидопінгових правил, а термін його відсторонення був визначений як уже відбутий.

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