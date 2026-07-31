Мудрик повертається у футбол після справи про допінг

Мудрик визнав порушення антидопінгових правил, а термін його відсторонення був визначений як уже відбутий.

Дисциплінарну справу щодо українського вінгера "Челсі" Михайла Мудрика офіційно завершено, повідомила Футбольна асоціація Англії (FA).

Повідомляється, що 30 липня 2026 року FA та футболіст за погодженням зі Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) досягли мирової угоди.

Мудрик визнав порушення антидопінгових правил, а термін його відсторонення був визначений як уже відбутий.

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Відомо, що 22 жовтня 2024 року під час позазмагального допінг-контролю в пробі українця виявили низьку концентрацію мельдонію.

Згодом 4 грудня 2024 року FA повідомила гравця про позитивний результат тесту та тимчасово відсторонила його, а в травні 2025 року висунула офіційні звинувачення.

У січні 2026 року незалежна дисциплінарна комісія дискваліфікувала Мудрика на чотири роки, але футболіст оскаржив рішення у Спортивному арбітражному суді (CAS).

Варто зазначити, що футбольний клуб Челсі вже офіційно повідомив, що Михайло Мудрик повертається у футбол.

"Наш клуб може підтвердити завершення антидопінгового розгляду справи щодо Михайла Мудрика. З самого початку це був надзвичайно складний період для Міші – як у професійному, так і в особистому плані. Ми раді, що ця справа нарешті завершилася, що дозволяє йому негайно повернутися до футболу", - йдеться в повідомленні.

Футбольний клуб зазначив, що протягом всього цього процесу підримував українця.

"Ми вітаємо визнання того, що завдяки вдосконаленню чинних наукових стандартів звітності, спрямованих на підвищення надійності тестування, якби зразок Міші було проаналізовано відповідно до сучасних технічних вимог, він не був би визнаний позитивним, і порушення антидопінгових правил не відбулося б. Це є важливою частиною контексту, що супроводжує узгоджене рішення, і дозволяє всім залученим сторонам рухатися далі", - наголосила прес-служба клубу.

В повідомленні також вказується, що Мудрик стверджував, що він ніколи свідомо чи навмисно не вживав забороненої речовини і не знав, як сліди цієї речовини потрапили в його організм:

"Протягом усього цього процесу він поводився професійно та виявляв стійкість у той період, який, безсумнівно, став одним із найскладніших у його кар’єрі".

Михайло Мудрик: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в Лондоні було накладено арешт на частину активів Мудрика, а загальна сума фінансових претензій до нього наближається до 6 мільйонів євро. Причиною стало ймовірне порушення умов контракту з компанією, яка займалася управлінням його комерційними правами. відповідну угоду було укладено у січні 2023 року після переходу Мудрика до "Челсі". Документ передбачав передачу компанії ексклюзивних прав на ведення рекламних та іміджевих проєктів футболіста строком на чотири роки з можливістю автоматичного продовження. В Англії від Мудрика вимагають близько 2,8 млн доларів за вже укладеними рекламними контрактами.

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