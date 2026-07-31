Міжнародна федерація боксу скасувала всі обмеження щодо російських спортсменів

Це рішення поширюється на всі вікові категорії.

Міжнародна федерація боксу (World Boxing) зняла з Росії всі обмеження, які були введені після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це йдеться в заяві федерації.

Тепер російські боксери зможуть брати участь у всіх змаганнях під егідою World Boxing із національним гімном, прапором та іншою державною символікою. Рішення поширюється на всі вікові категорії.

"Виконком погодився з тим, що російські спортсмени тепер братимуть участь у змаганнях World Boxing так само, як боксери будь-якої іншої національної федерації", – йдеться у заяві World Boxing.

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У World Boxing наголосили, що федерація збереже контроль за дотриманням антидопінгових вимог. Також під наглядом залишатиметься поведінка російських делегацій під час міжнародних змагань.

Нагадаємо, що раніше World Boxing допускала росіян і білорусів до змагань лише в "нейтральному" статусі.

Останні новини боксу

Раніше директор команди Олександра Усика Сергій Лапін заявив, що ведуться переговори щодо заключного поєдинку боксера в кар'єрі. Відбувся контакт із представниками колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера та компанією Zuffa Boxing.

За словами Лапіна, бій Усика проти Вайлдера є одним із найгучніших і найреалістичніших варіантів на даний момент.

Крім того, раніше Усик повідомив, що колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вже розпочав підготовку до відновлення професійної кар’єри. За словами Усика, Ломаченко зараз перебуває у тренувальному таборі.

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