Ломаченко повертається в ринг: Усик розкрив деталі

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко, який раніше оголосив про завершення кар'єри, вже перебуває у тренувальному таборі та готується до повернення на ринг.

Український боксер Олександр Усик повідомив, що колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вже розпочав підготовку до відновлення професійної кар'єри, пише sport.ua.

За словами Усика, Ломаченко нині перебуває у тренувальному таборі.

"Я добре знаю Василя. Він зараз у тренувальному таборі", – сказав Усик.

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Василь Ломанченко: останні новини про карʼєру

Нагадаємо, що останній бій 38-річний Ломаченко провів у травні 2024 року в Австралії. Тоді українець достроково переміг Джорджа Камбососа, нокаутувавши його в 11-му раунді, та завоював чемпіонський пояс IBF, а також відібрав титул IBO.

Після цього боксер оголосив про завершення професійної кар'єри. Однак у травні 2026 року стало відомо, що Ломаченко вирішив повернутися на ринг.

За інформацією інсайдера Майка Коппінджера, першим суперником українця може стати чемпіон світу Емануель Наваррете. Після цього Ломаченко, ймовірно, проведе поєдинок проти американця Джервонти Девіса.

За свою професійну кар'єру Василь Ломаченко провів 21 бій, у яких здобув 18 перемог, 12 із них – нокаутом, та зазнав трьох поразок.

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