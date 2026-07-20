Став відомий переможець фіналу Чемпіонату світу з футболу

Збірні Іспанії та Аргентини зіграли на стадіоні "Метлайф-стедіум" у Нью-Джерсі.

У неділю, 19 липня, відбувся фінальний матч Чемпіонату світу з футболу 2026 року, в якому зіграли збірні Іспанії та Аргентини. Цей матч закінчився з рахунком 0:0 на користь. Іспанія забила мʼяч у ворота Аргентини на початку другого тайму додаткового часу. Таким чином, збірна Іспанії стала переможцем, матч закінчився з рахунком 1:0.

Єдиний гол забив Ферран Торрес, відзначившись у другому екстра-таймі. Команди зіграли на стадіоні "Метлайф-стедіум" у Нью-Джерсі. Стартовий свисток пролунав о 22:00 за київським часом.

Перший тайм команди завершили з рахунком 0:0. На 43-й хвилині аргентинець Лісандро Мартінес був змушений покинути поле через травму. Замість нього в центр оборони команди вийшов Ніколас Отаменді.

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Збірні Іспанії та Аргентини на двох завдали лише трьох ударів по воротах суперника за перший тайм.

Як зазначає, Чемпіон, це найнижчий показник у фіналах чемпіонатів світу в історії з моменту, відколи ведеться такого роду статистика з 1966 року.

Додається, що усіх цих трьох ударів завдала збірна Іспанії, в той час як Аргентина не била по воротах Унаї Сімона жодного разу.

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Нагадаємо, що раніше нападник збірної Франції та мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе встановив нове історичне досягнення, ставши найрезультативнішим футболістом в історії чемпіонатів світу. У матчі за третє місце чемпіонату світу-2026 проти Англії француз оформив дубль, хоча його команда поступилася з рахунком 4:6. Завдяки двом забитим м’ячам Мбаппе довів свій загальний показник на чемпіонатах світу до 22 голів.

Крім того, раніше відбувся матч за третє місце на чемпіонаті світу-2026, у якому зустрілися збірні Франції та Англії. Поєдинок закінчився з рахунком 6:4 на користь англійців.

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