Дешам розкритикував роботу арбітра у півфіналі Чемпіонату світу

При цьому, головною причиною поразки від Іспанії Дешам назвав не суддівство.

Головний тренер збірної Франції з футболу Дідьє Дешам розкритикував роботу арбітра Івана Бартона після поразки від Іспанії у півфіналі Чемпіонату світу.

Головним епізодом гри став пенальті, призначений на 22-й хвилині після порушення з боку Люки Діня на Ламіні Ямалі. 11-метровий реалізував Мікель Оярсабаль, відкривши рахунок, а в другому таймі Педро Порро забив другий гол - 2:0 на користь Іспанії.

Після цього Дешам поставив під сумнів призначення на півфінальну гру арбітра Івана Бартона, пише ESPN.

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"Якщо я щось скажу, це виглядатиме так, ніби я не вмію програвати. Але я запитаю вас: чи відповідає арбітр рівню півфіналу чемпіонату світу? Справа не лише у пенальті – це лише один із епізодів. Я нічого не маю особисто проти арбітра, але поставте собі це запитання".

Що відомо про Івана Бартона

Про 34-річного Бартона із Сальвадору відомо, що це був для нього четвертий матч на чемпіонаті світу-2026. До цього він судив три поєдинки на мундіалі у 2022 році.

Найбільше матчів цього сезону арбітр відпрацював у чемпіонаті Сальвадору, а також постійно призначався на зустрічі Кубка чемпіонів КОНКАКАФ, кваліфікації ЧС-2026 та саудівської Про-ліги.

Що завадило Франції пройти у фінал

При цьому, головною причиною поразки від Іспанії Дешам назвав не суддівство, а гру своєї команди. Він зазначив, що іспанці не дозволили його підопічним продемонструвати все, на що вони здатні:

"Щоб мати шанс, ми мали зіграти на максимумі. Цього не сталося. Іспанія дуже добре оборонялася, залишала нам мінімум простору, а через наші технічні помилки стало ще складніше створювати моменти. Наш технічний рівень був нижчим, ніж у попередніх матчах".

Він висловив думку, що Іспанія заслужила перемогу, адже перевершила Францію як у контролі гри, так і в роботі з м'ячем.

"Порівняно з нами, вони чудово комбінували, добре читали гру та перехоплювали передачі. Ми не змогли знайти рішення. Не хочу сказати, що наша атакувальна гра просто зникла сама собою – це одна з наших сильних сторін. Але й суперник має велику заслугу", - прокоментував він.

Тепер команда проведе гру за третє місце, яка стане останньою для Дешама на чолі французької збірної. Його замінить легендарний Зінедін Зідан.

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7 липня гравець збірної Португалії Кріштіану Роналду провів останній матч в кар'єрі на Чемпіонатах світу з футболу й не стримав емоцій. Збірна Іспанії в матчі 1/8 Чемпіонату світу перемогла Португалію, для Роналду це був останній мундіаль.

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