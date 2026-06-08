Чемпіонат світу з футболу 2026: головні деталі, та де і коли дивитися матчі в Україні

Вже 11 червня стартує найбільша подія у футболі – Чемпіонат світу 2026. Й УНІАН зібрав для вас всю інформацію, яку необхідно знати перед початком турніру. Він буде тривати по 19 липня. В ньому візьмуть участь 48 команд з усіх континентів.
Турнір традиційно розпочнеться з групового етапу, який відбудеться з 11 по 27 червня.
Усі команди розділені на 12 груп по 4 учасники в кожній:
- Група A: Мексика, Південна Африка, Південна Корея, Чехія
- Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія
- Група C: Бразилія, Гаїті, Марокко, Шотландія
- Група D: Австралія, Парагвай, США, Туреччина
- Група E: Еквадор, Кот-д'Івуар, Кюрасао, Німеччина
- Група F: Нідерланди, Туніс, Швеція, Японія
- Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія
- Група H: Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай, Іспанія
- Група I: Ірак, Норвегія, Сенегал, Франція
- Група J: Австрія, Алжир, Аргентина, Йорданія
- Група K: ДР Конго, Колумбія, Португалія, Узбекистан
- Група L: Англія, Гана, Панама, Хорватія
Україна, нагадаємо, не братиме участі у цьому турнірі. "Жовто-сині" програли вирішальні матчі плей-оф за вихід на турнір.
Коли і де дивитися матчі Чемпіонату світу з футболу
Цьогоріч господарями ЧС виступають одразу три країни Північної Америки – США, Канада та Мексика. Більшість матчів буде підлаштована під місцевий час, що ускладнює процес перегляду для українських вболівальників.
Однак все ж таки вже на груповому етапі деякі зустрічі пройдуть у зручний час – вони стартуватимуть о 19, 20 та 22:00. Фінал Чемпіонату світу, який запланований на 19 липня, розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Попри значну різницю в часі через проведення турніру в Північній Америці, українські вболівальники зможуть побачити абсолютно всі поєдинки наживо. Офіційним та ексклюзивним транслятором Чемпіонату світу 2026 року в Україні є медіасервіс Megogo. Компанія покаже всі 104 матчі турніру без винятку на своїй платформі.
Для перегляду Мундіалю необхідно мати підписку "Спорт" (279 грн/місяць) або будь-яку іншу з категорії "MEGOPACK" (від 291 грн/місяць).
Частину матчів українці зможуть переглянути абсолютно безкоштовно. Телеканал "Megogo Спорт", який мовить у цифровій мережі Т2 та в кабельних мережах, безплатно покаже по одному обраному матчу кожного ігрового дня.
Зокрема, у вільному доступі будуть матч-відкриття, два чвертьфінали, обидва півфінали, поєдинок за третє місце та грандіозний фінал.
Важливі моменти Чемпіонату світу 2026
Цей турнір вже увійде в історію як наймасштабніший за весь час. Оскільки до цього в ЧС брали участь 32 команди, то зараз ця кількість розшириться до 48. Відповідно, замість звичних 64 матчів уболівальники побачать 104 поєдинки. Однак це не єдиний історичний момент у цьому ЧС. Ось кілька цікавих фактів, які на нас очікують:
- Історичні досягнення Мессі та Роналду.
Роналду та Мессі мають усі шанси стати першими футболістами в історії футболу, які зіграють на шести різних Чемпіонатах світу. І тут цікавим є те, що Аргентина гратиме свій матч на день раніше. А тому Мессі може стати першим рекордсменом в історії, тоді як Роналду лише повторить це досягнення.
- Гольовий рекорд.
Наразі найбільшу кількість голів в історії турніру забив німецький форвард Мірослав Клозе (16). Ліонель Мессі вже наблизився до цього показника, маючи в запасі 13 результативних ударів. До слова, лише на один гол від нього наразі відстає лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе.
- Одразу чотири дебютанти.
Цьогоріч в ЧС візьмуть участь відразу чотири дебютанти – Кабо-Верде, Кюрасао, Йорданія та Узбекистан. Загальна кількість країн, які хоча б раз виступали на Мундіалях, досягне 84.
- Рекордний призовий фонд.
ФІФА встановила найбільший загальний призовий фонд в історії турніру у розмірі 727 мільйонів доларів. Для порівняння, фонд ЧС-2022 у Катарі складав 440 млн.
Ключові фаворити турніру
Діючим переможцем турніру є Аргентина. Вона входить до переліку фаворитів і цьогоріч. І в разі перемоги це, до слова, може стати ще одним історичним досягненням для Ліонеля Мессі – він може стати першим капітаном в історії ЧС, який підніме Кубок Світу над головою двічі поспіль.
Крім Аргентини, перелік Топ-5 фаворитів турніру має такий вигляд:
- Іспанія
Чинні чемпіони Європи, яким аналітики надають найбільшу перевагу на турнірі. Причиною є молодий склад "Фурії Рохи", які попри свій вік вже є лідерами у топових командах Європи.
- Франція
Фіналіст минулого Чемпіонату світу. Команда має один з найглибших і найбільш збалансованих складів у світі. Минулого разу вони втратили титул лише у серії післяматчевих пенальті. І цьогоріч команда Дідьє Дешама спробує взяти реванш.
- Англія
Ця команда традиційно має у своєму складі купу зірок світового футболу. Попри зірковий склад, Англія не вигравала жодного великого міжнародного турніру за останні десятиріччя. І у вболівальників є надія, що гнучкий Томас Тухель зможе цьогоріч нарешті привести команду до успіху.
- Бразилія
Ця країна традиційно входить до переліку фаворитів будь-якого великого турніру, і цьогорічний ЧС – не виняток. Наразі команда має певні кадрові проблеми, однак атакувальна сила команди вкрай висока. Не менш важливим є і фактор Карло Анчелотті, який має досвід у перемогах на великих турнірах.
- Португалія
Наразі ця команда має один із найяскравіших підборів виконавців у Європі. А наявність Кріштіану Роналду, який все ж таки хоче нарешті закрити свій останній гештальт у вигляді кубка Чемпіонату світу, також додає надії вболівальникам на успішний виступ Португалії у турнірі.
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